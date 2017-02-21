Referandumda 'evet'i alan Aliyev, eşini yardımcısı olarak atadı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, eşini cumhurbaşkanı birinci yardımcılığı görevine atadı

Azerbaycan 26 Eylül 2016 tarihinde bir referanduma gitmiş ve referandumdan 'evet' oyu çıkmıştı. Referandumda karar verilen maddelerden biri de 'cumhurbaşkanı birinci yardımcılığı' ve 'cumhurbaşkanı yardımcıları' makamları olmuştu.Referandumla bu hakkı kazanan 55 yaşındaki Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de yeni hakkını kullanarak karısı 52 yaşındaki Mihriban Aliyev'i cumhurbaşkanı birinci yardımcısı olarak atadı.Ülkedeki yeni anayasaya göre, kendisine yardımcı atama ve onları görevden alma yetkisi cumhurbaşkanında bulunuyor. Cumhurbaşkanı olmadığı durumlarda da tüm yetkiler cumhurbaşkanı birinci yardımcısında oluyor. Üstelik cumhurbaşkanı birinci yardımcısının dokunulmazlığı da bulunuyor.