Reza Zarrab'a önce tecrit sonra başka cezaevi!

Uzun zamandır ABD'de tutuklu olan Reza Zarrab'ın 21 gün tecrit hücresinde kaldığı ortaya çıktı

ABD'de yaptırımları delme, bankacılık sahtekarlığı, kara para aklama gibi suçlamalarda tutuklanan İran asıllı işadamı Reza Zarrab'ın 21 gün boyunca tecrit hücresine konulduğu ortaya çıktı. Daha sonra da Zarrab'ın başka bir cezaevine nakledildiği belirtildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Zarrab'ın avukatı, gerekçe gösterilmeden Zarrab'ın önce tecrit edildiğini sonra da cezaevinin değiştirildiğini açıkladı.



ABD'nin İran'a karşı uyguladığı yaptırımları; delme, bankacılık sahtekârlığı ve kara para aklama suçlamaları ile New York'ta tutuklu olarak yargılanan İran asıllı işadamı Reza Zarrab davasında sürpriz bir gelişme yaşandı. Zarrab'ın, New York'un Manhattan semtinde kaldığı Metropolitan Cezaevi'nde, 3 hafta boyunca tecrit hücresine konulduğu, daha sonra da başka bir cezaevine nakledildiği öğrenildi.



Zarrab'ın avukatı Benjamin Brafman, davaya bakan Yargıç Richard Berman'a yazdığı dilekçede, müvekkilinin hiçbir gerekçe gösterilmeden bulunduğu cezaevinde 21 gün boyunca bir tecrit hücresine konulduğunu, ardından da yine gerekçesiz olarak Brooklyn'deki Metropolitan Detention Center'a (MDC) götürüldüğünü ifade etti.



Zarrab, Brooklyn'deki cezaevinde, Özel Konut Birimi Yerleşimi olarak adlandırılan yerde kendi güvenliğini sağlamak için gerekli olan en kısıtlayıcı ortamda barındırılıyor. Özel Konut Birimi Yerleşimi'ne konulan mahkumlar, genel mahkumlardan güvenli bir şekilde ayrı olarak tutuluyor.



Avukat Brafman, cezaevi yetkililerinin, Zarrab'ı, tecrit hücresine koyma nedeninin kendilerine özel bir soruşturma olarak açıklandığını, ancak özel hücreye yerleştirilmesinin gerekçesinin açıklanmadığını belirtti.





YARGIÇ, DURUŞMA ERTELEMESİ TALEBİNİ GERİ ÇEVİRDİ



Öte yandan Zarrab'ın avukatı Brafman, işlerinin yoğunluğu ve yaklaşık 1.5 aydır davayla ilgili belgelerin Zarrab'a ulaştırılmadığı gerekçesiyle 30 Ekim'de başlayacak olan duruşmanın ertelenmesini istedi.



Aynı dava kapsamında New York'ta tutuklu olarak yargılanan Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın avukatı ise duruşmanın zamanında yapılması talebinde bulundu.



Yargıç Berman, Zarrab'ın avukatı Brafman'dan gelen erteleme talebini reddedip, jüri üyelerinin de katılacağı duruşmaların daha önce belirlenen tarih olan 30 Ekim'de yapılmasına karar verdi.