Rus uçağı düştü: Çok sayıda ölü var

Rusya'ya ait askeri nakliye uçağı düştü. Olayda 26 yolcu ve 6 mürettebatın öldüğü açıklandı

Rus uçağı düştü: Çok sayıda ölü var

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'deki Rusya'ya ait askeri nakliye uçağının düştüğünü duyurdu. Bakanlık 26 yolcunun ve 6 mürettebatın tamamının hayatını kaybettiğini açıkladı.

Suriye'de Rusya'ya ait olduğu belirtilen askeri nakliye uçağının ilk belirlemelere göre teknik sebeplerle düştüğü ifade edildi.

Etiketler; #uçak düştü #rus uçağı #rusya
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