Rus uçağı düştü: Çok sayıda ölü var

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'deki Rusya'ya ait askeri nakliye uçağının düştüğünü duyurdu. Bakanlık 26 yolcunun ve 6 mürettebatın tamamının hayatını kaybettiğini açıkladı.
Suriye'de Rusya'ya ait olduğu belirtilen askeri nakliye uçağının ilk belirlemelere göre teknik sebeplerle düştüğü ifade edildi.
Rusya'ya ait askeri nakliye uçağı düştü. Olayda 26 yolcu ve 6 mürettebatın öldüğü açıklandı
Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'deki Rusya'ya ait askeri nakliye uçağının düştüğünü duyurdu. Bakanlık 26 yolcunun ve 6 mürettebatın tamamının hayatını kaybettiğini açıkladı.