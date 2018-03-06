Rus uçağı düştü: Çok sayıda ölü var

Rusya'ya ait askeri nakliye uçağı düştü. Olayda 26 yolcu ve 6 mürettebatın öldüğü açıklandı

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'deki Rusya'ya ait askeri nakliye uçağının düştüğünü duyurdu. Bakanlık 26 yolcunun ve 6 mürettebatın tamamının hayatını kaybettiğini açıkladı.



Suriye'de Rusya'ya ait olduğu belirtilen askeri nakliye uçağının ilk belirlemelere göre teknik sebeplerle düştüğü ifade edildi.