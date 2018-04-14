Saldırı sonrası Suriye'den ilk açıklama

ABD, İngiltere ve Fransa'nın saldırısına uğrayan Suriye'den ilk açıklama geldi. Suriye yapılan üçlü müdahalenin uluslararası hukuk ihlali olduğunu belirtti

Saldırı sonrası Suriye'den ilk açıklama

Hava saldırısı sonrası Suriye’den yapılan ilk açıklamada, müdahalenin uluslararası hukuka aykırı olduğu belirtildi. Suriye televizyonu ise Suriye hava savunma sistemlerinin Amerika, Fransa ve İngiltere’nin ortaklaşa düzenlediği operasyonlara karşılık verdiğini ve 13 füzenin düşürüldüğünü bildirdi.

Açıklamada ayrıca üslerin boşaltıldığı ve maddi hasar meydana geldiği belirtildi.

Şam'da siren sesleri acil koduyla çaldı

ABD ile Fransa ve İngiltere’nin, Suriye rejimi hedeflerini vurmaya başlamasından sonra Şam'da siren sesleri duyuldu. Sirenler acil koduyla çaldı, saldırı alarmı verildi.

Etiketler; #abd #suriye #suriye açıklama
Önceki Haber
Suriye vuruldu, Rusya'dan peş peşe tepki geldi
Sonraki Haber
Demirtaş adaylıktan çekilmesiyle Özgener başkan!
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.