San Francisco ve New York Gezi Rehberi

Amerika Birleşik Devletleri’nin en turistik şehirlerinden biri olan New York City (NYC) turistik anlamda inanılmaz ilgi gören şehirlerden

New York

Amerika Birleşik Devletleri’nin en turistik şehirlerinden biri olan New York City (NYC) turistik anlamda inanılmaz ilgi gören şehirlerden. Birçok kişi tarafından sadece gezilmek için gidilse de Work And Travel gibi programlarla çalışmaya gidenlerde mevcut. İş olanağı açısından da önemli bir merkez olduğu için değerlendirilebilecek fırsatlar bulunuyor.

Times Square, Özgürlük Anıtı gibi tüm dünya tarafından bilinen sembolik yerler şehrin en önemli turistik noktaları. Bunun dışında görülebilecek birçok nokta var, bunların hepsi New York gezilecek yerler yazısında detaylı olarak belirtilmiş. İhtişamlı binalar arasında birçok müze, kültür-sanat yapıtı, eğlence mekanları ve merkezler var. Ayrıca Brooklyn Köprüsü ve Central Park sizi New York’ta olduğunuzu en iyi şekilde hissetmenizi sağlayabilecek noktalar.

San Francisco

Kaliforniya eyaletinin rüya şehri San Francisco, ismine şarkılar yazdıracak kadar güzel bir şehir. Şehirle özdeşleşen Golden Gate Köprüsü herkesin hafızasına kazınmış durumda. Gezilecek yerlerinin yanı sıra alışveriş mağazaları ve yemekleriyle de ön plana çıkıyor. İş merkezlerinin yoğun olması bu şehri beton yığını ismiyle özdeşleştirse de birçok doğal güzellik de bulmak mümkün. Eğlence ve gece hayatı durmak bilmiyor. San Francisco denildiği zaman akla ışıl ışıl caddeler, yüksek binalar, kumsallar ve tabi ki alışveriş gelir. Birbirinden güzel farklı konsepte sahip restoranlarda tüm dünyadan lezzetler bulmanız mümkün. Eşsiz yapıtları ve müzeleri görmeye değer. Birçok kişinin hayallerinde olan bu şehirde vakit geçirmek, her sokağını keşfetmek için uzun bir yolculuğa hazırlanın!

Amerika Birleşik Devletleri denildiği zaman akla gelen bu şehirlerin yanı sıra Washington, Los Angeles, Chicago, San Diego, Dallas, San Antonio, Boston, Miami ve Las Vegas da görmeye değer önemli yerler. Şehirler arasında gezecek vakti bulursanız bunlar arasında önem sırası yapabilir, rotanızı takip edebilirsiniz. Bu konuda daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa gezirehberleri.com adresini ziyaret ederek ipuçlarından faydalanabilirsiniz.