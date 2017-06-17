Son sözleri 'ölmek istemiyorum anne' oldu

Şu ana dek 30 olduğu açıklanan Londra’daki Grenfell Tower yangınında ölenler arasında, yangın anında annesini arayarak, “Ölmek istemiyorum anne, bu hiç adil değil. Benim için yaptığın her şeyden dolayı teşekkür ederim, elveda” diyen İtalyan Gloria Trevisan’ın ve sevgilisinin de olduğu açıklandı

Yangının ardından haber alınamayan onlarca kişi arasında, 24 katlı binanın 23’üncü katında oturan 26 yaşındaki Gloria Trevisan ve İtalyan sevgilisi Marco Gottardi de yer alıyordu.



İtalya’nın kuzeyinde yaşayan Trevisan ailesinin avukatı Maria Cristina Sandri bir açıklama yaparak, İngiliz yetlkililerden edindikleri bilgilere göre, iki gencin de yaşamını yitirdiğinin kesinlik kazandığını duyurdu.



Gençlerin ailelerinin büyük birer acı yaşamakta olduğunu dile getiren avukat, gazetecilerden bu konuda açıklama almak için ısrarcı olmamalarını da istedi.

“Sanırım ölüyorum, elveda anne”

Avukat Sandri, Gloria’nın, yangının çıkışından kısa süre sonra annesi Emanuela Trevisan’ı cep telefonuyla aradığını ve annenin kaydettiği bu son konuşmaları dinlediğinde kendisinin de ağladığını söyledi.



Buna göre Gloria Trevisan, yerel saatle 01.00 civarında başlayan yangından sonraki 2 saat boyunca birkaç kez annesiyle konuştu.



İlk konuşmalarında daha sakin olduğu belirtilen Trevisan’ın, “Anne, burada kötü şeyler oluyor, yangın çıktı. Sıkıştık kaldık, dışarıya çıkamıyoruz. Biraz duman var, ama endişelenme, kurtarılmayı bekliyoruz. Kapıyı açarak çıkmaya çalıştık, ama çok fazla duman vardı ve asansör de çalışmıyordu” dediği belirtildi.



Yangının büyümesiyle sonraki aramalarında endişesi artan Gloria Trevisan’ın son sözlerinin ise şunlar olduğu aktarıldı:



“Anne, tüm hayatım gözlerimin önünden geçiyor. Sanırım ölüyorum. Daha önümde yaşayacağım bir hayat vardı; bu hiç adil değil. Ölmek istemiyorum ve sana maddi olarak yardım etmek istiyorum. Seni bir daha kucaklayamayacağım için üzgünüm. Benim için yaptığın her şeyden dolayı teşekkür ederim, elveda anne. Ben artık cennete gidiyorum ve sana oradan yardım edeceğim.”

“Bu, italya hükümetinin hatası”

Her ikisi de mimarlık eğitimi alan Gloria Trevisan ve sevgilisi Marco Gottardi, geçen yıl mezun olduktan sonra iş bulmakta zorlanınca, ülkenin kuzeyindeki Veneto bölgesinden



Ülkesinde ancak 300 euro maaşlı bir iş bulabilmiş olan Gloria Trevisan, Londra’da kısa sürede aylığı 1800 sterlin (yaklaşık 2060 euro) olan bir işte çalışmaya başlamıştı.



Avukat Sandri, Gloria Trevisan’ın ailesinin maddi açıdan zor günler geçirdiğini söyleyerek, “Gloria, ailesine yardım etmek için Londra’ya gitmişti. Ne yazık ki gençlerimiz, geleceklerini kurtarmak ve iş bulmak için ülkeyi terk etmek zorunda kalıyor. Hükümet bu soruna derhal çözüm bulmalı” dedi.

“Gençlerine iş imkânı sağlayamayan İtalya’nın dramı”

Gloria’nın babası Loris Trevisan da öfkesini, “Bu, gençlerimizi iş bulmak için yurtdışına kaçmaya zorlayan hükümetimizin hatası” diye dile getirdi.



İtalya’da işsizlik oranı yüzde 12’ye ulaşırken, gençler arasındaki oran ise yüzde 40’ı geçmiş durumda.



Bu sorunun artması üzerine, son birkaç yıldır birçok İtalyan genç, İngiltere başta olmak üzere, birçok Avrupa ülkesine göç etmeye başlamıştı.



Sadece geçen yıl, işsizlik yüzünden İtalya’yı terk etmek zorunda kalan gençlerin sayısı 110 bini geçmişti.



Gloria Trevisan ve Marco Gottardi’nin ölüm haberlerinin kesinleşmesi üzerine İtalyan basınında yer alan yorumlarda da, bunun, gençlerine iş imkânı sağlayamayan bir ülkenin dramı olduğu belirtildi. Avukat Sandri, Gloria’nın, yangının çıkışından kısa süre sonra annesi Emanuela Trevisan’ı cep telefonuyla aradığını ve annenin kaydettiği bu son konuşmaları dinlediğinde kendisinin de ağladığını söyledi.Buna göre Gloria Trevisan, yerel saatle 01.00 civarında başlayan yangından sonraki 2 saat boyunca birkaç kez annesiyle konuştu.İlk konuşmalarında daha sakin olduğu belirtilen Trevisan’ın, “Anne, burada kötü şeyler oluyor, yangın çıktı. Sıkıştık kaldık, dışarıya çıkamıyoruz. Biraz duman var, ama endişelenme, kurtarılmayı bekliyoruz. Kapıyı açarak çıkmaya çalıştık, ama çok fazla duman vardı ve asansör de çalışmıyordu” dediği belirtildi.Yangının büyümesiyle sonraki aramalarında endişesi artan Gloria Trevisan’ın son sözlerinin ise şunlar olduğu aktarıldı:“Anne, tüm hayatım gözlerimin önünden geçiyor. Sanırım ölüyorum. Daha önümde yaşayacağım bir hayat vardı; bu hiç adil değil. Ölmek istemiyorum ve sana maddi olarak yardım etmek istiyorum. Seni bir daha kucaklayamayacağım için üzgünüm. Benim için yaptığın her şeyden dolayı teşekkür ederim, elveda anne. Ben artık cennete gidiyorum ve sana oradan yardım edeceğim.”Her ikisi de mimarlık eğitimi alan Gloria Trevisan ve sevgilisi Marco Gottardi, geçen yıl mezun olduktan sonra iş bulmakta zorlanınca, ülkenin kuzeyindeki Veneto bölgesinden Londra ’ya Mart ayında taşınmıştı.Ülkesinde ancak 300 euro maaşlı bir iş bulabilmiş olan Gloria Trevisan, Londra’da kısa sürede aylığı 1800 sterlin (yaklaşık 2060 euro) olan bir işte çalışmaya başlamıştı.Avukat Sandri, Gloria Trevisan’ın ailesinin maddi açıdan zor günler geçirdiğini söyleyerek, “Gloria, ailesine yardım etmek için Londra’ya gitmişti. Ne yazık ki gençlerimiz, geleceklerini kurtarmak ve iş bulmak için ülkeyi terk etmek zorunda kalıyor. Hükümet bu soruna derhal çözüm bulmalı” dedi.Gloria’nın babası Loris Trevisan da öfkesini, “Bu, gençlerimizi iş bulmak için yurtdışına kaçmaya zorlayan hükümetimizin hatası” diye dile getirdi.İtalya’da işsizlik oranı yüzde 12’ye ulaşırken, gençler arasındaki oran ise yüzde 40’ı geçmiş durumda.Bu sorunun artması üzerine, son birkaç yıldır birçok İtalyan genç, İngiltere başta olmak üzere, birçok Avrupa ülkesine göç etmeye başlamıştı.Sadece geçen yıl, işsizlik yüzünden İtalya’yı terk etmek zorunda kalan gençlerin sayısı 110 bini geçmişti.Gloria Trevisan ve Marco Gottardi’nin ölüm haberlerinin kesinleşmesi üzerine İtalyan basınında yer alan yorumlarda da, bunun, gençlerine iş imkânı sağlayamayan bir ülkenin dramı olduğu belirtildi.

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