Haber Kaynağı: DHA

Avustralya'nın kuzeydoğusunda bulunan Queensland eyaletine son yıllarda Dünya'ya düşen en büyük meteor düştü. 1 metre çapında olduğu belirtilen meteor, düşmeden önce bölgeyi güneş gibi aydınlattı ve denize düştü. Meteorun denize düşmesi ile kentte büyük bir sarsıntı meydana geldi. Çevrede bulunan bazı binaların camlarının da kırıldığı öğrenildi. Meteoroloji düşen cisim hakkında bir bilgi vermezken, konuyla ilgili açıklama yapan Harvard Üniversitesi'nden astrofizikçi Prof. Jonathan McDowell, düşen cismin bir meteor olduğun açıkladı.Gladstone Observer'ın haberine göre, yerel saatle 08.30 sularında gökyüzünde beliren ve hızla dünyaya yaklaşan parlak ışığı gören Gladstone'lular sahile akın etti.Dev ışık kütlesi Gladstone sahili açıklarını adeta güneş gibi aydınlattıktan sonra büyük bir gürültüyle denize düştü.Işık kütlesinin denize düşmesiyle birlikte kentte şiddetli bir sarsıntı meydana gelirken, bazı binaların camları kırılması korkuya yol açtı.Meteoroloji yetkilileri düşen cismin ne olduğu konusunda bir tahminleri olmadığını belirtirken, Harvard Üniversitesi'nden astrofizikçi Prof. Jonathan McDowell, ışık kütlesinin büyük bir meteor olduğunu bildirdi.Prof. McDowell, denize çarparken yüzlerce kilometre mesafeden görülebilecek kadar büyük bir ışık parıltısı oluşturan cismin muhtemelen 1 metre çapında bir meteor olduğunu belirterek, bunun son yıllarda dünyaya çarpan en büyük meteor olduğunu kaydetti.