Sürekli aynı evin bahçesine dışkısını yapan kadın aranıyor!

Amerika'nın Colorado kentinde polis , bir ailenin evinin çevresine sürekli dışkısını yapan koşucu bir kadının peşinde. Medya tarafından "Deli Kakacı" olarak adlandırılan kadının geçen haftalar içinde toplam 7 kez aynı evin bahçesini tuvalet olarak kullandı

Evde yaşıyan Cathy Budde, çocuklarının koşu kıyafetleri içindeki bu kadını evlerinin önünde çömelirken gördüğünü aktardı. Olayı soruşturmaya başlayan polis memurları ise davranışı "acayip" olarak tanımlıyor.



Colorado emniyetinden Howard Black, BBC'ye yaptığı açıklamada, kadının yakalanması durumunda "toplum içinde idrar ve dışkı" yapmayı yasaklayan yönetmelik üzerinden suçlanabileceğini söyledi. Black, "35 yıllık polis memurluğu yaşantımda böyle bir olaya rastlamadım" dedi.



'LÜTFEN, SANA YALVARIYORUM, ARTIK YAPMA'



Şehir medyasına da yansıyan olayla ilgili KKTV televizyonuna konuşan Cathy Budde, dışkıcı kadın ile yüz yüze geldiği anı da anlattı:

"Onu görünce dışarı çıktım ve 'Gerçekten mi? Gerçekten benim çocuklarımın gözü önünde kakanı mı yapıyorsun?' dedim. O da 'Üzgünüm' diye cevap verdi.

"Korktuğuna eminim, Eğer bu kaza olsaydı dışkısını bir torbaya koyar, temizler ve bir daha burada koşmazdı. Ama durum hiç böyle değil"



Budde sonrasında iki kez daha kadınla karşılaştığını anlattı:



"Dün bir kez daha onu yakaladım. Onu takip ettiğimi bildiği için zamanını biraz değiştirmişti" "Evin duvarına sonunda bir yazı koymak zorunda kaldım; 'Lütfen, sana yalvarıyorum, artık yapma'"



Cathy Budde bu yazının da koşucu kadını evinin bahçesine dışkı yapmaktan vazgeçirmediğini açıkladı. Polis koşucu kadının ruh sağlığı problemi olabileceği ihtimalini de gözardı etmiyor.