Sürekli fotoğraflarını paylaşan annesini şikayet etti!

İtalya'da 16 yaşındaki bir çocuk, annesine fotoğraflarını paylaştığı için dava açtı. Mahkeme çocuğu haklı bulurken anneyi de cezalandırdı

Sürekli fotoğraflarını paylaşan annesini şikayet etti!

İtalya basınında yer alan habere göre 16 yaşındaki bir erkek çocuğu, annesinin sürekli kendi fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşmasına isyan etti ve durumu mahkemeye taşıdı.

Çocuğun anne ve babasının boşanmış olduğu babasının da oğluna destek verdiği öğrenildi.

Mahkeme, dava açan çocuğu haklı buldu. Roma'da görülen davada mahkeme çocuğu haklı buldu. Mahkeme, annenin söz konusu paylaşımları silmesine hükmetti.

Eğer anne o paylaşımları silmezse ya da yeni fotoğraflar paylaşırsa oğluna 10 bin Euro tazminat ödemek zorunda kalacak.

Etiketler; #italya #sosyal medya
Önceki Haber
Arkadaşına kötü davranınca dayı tacizi ortaya çıktı!
Sonraki Haber
Kaleağası: Türkiye, Avrasya enerji koridoru olma özelliğini kullanmalı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.