Suriye Ordusu'ndan saldırı açıklaması. Kaç kişi öldü?

ABD'nin saldırısı sonrası Suriye'den açıklama geldi

Suriye Ordusu'ndan yapılan resmi açıklamada "ABD hava üssümüze 'açık bir saldırıda' bulundu. Saldırıda altı kişi öldü ve büyük maddi hasar oluştu"

ABD, Başkan Trump'ın talimatıyla Suriye'nin Şayrat Hava Üssü'nü savaş gemilerinden atılan 59 füzeyle vurdu. Pentagon, Suriye saatiyle 04:40'ta Akdeniz'in doğusundaki ABD savaş gemilerinden Suriye'ye 59 Tomahawk füzesi fırlatıldığını duyurdu.Saldırının ardından Suriye cephesinden de peş peşe açıklamalar geliyor.Suriye Enformasyon Bakanı tarafından yapılan açıklamada, "Askeri gerilimin tırmanmasını beklemiyoruz" ifadeleri kullanıldı.Suriye Ordusu'ndan yapılan resmi açıklamada "ABD hava üssümüze 'açık bir saldırıda' bulundu. Saldırıda altı kişi öldü ve büyük maddi hasar oluştu" ifadeleri kullanıldı. Yapılan açıklamada, "Tüm Suriye'de barışı ve güvenliği oluşturana kadar teröre karşı mücadelemiz sürecek" denildi.