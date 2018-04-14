Suriye vuruldu, Rusya'dan peş peşe tepki geldi

Dünya Cumartesi gününe Suriye'ye operasyon haberi ile uyandı... ABD'nin İngiltere ve Fransa ile birlikte gerçekleştirdiği operasyondan sonra gözler Moskova'dan gelecek haberlere çevrildi. Açıklamalar gecikmedi, Rusya'dan peş peşe tepkiler geldi

Rusya'nın ABD Büyükelçisi Antanov yaptığı yazılı açıklamada, bu gece yapılan hava operasyonunu kast ederek 'Bu tür eylemler sonuçsuz kalmayacak' dedi.



Antanov'un açıklamasında şu satırlar yer aldı: "En büyük endişelerimiz gerçeğe döndü. Uyarılarımız dikkate alınmadı.Önceden tasarlanmış bir senaryo sahnelendi. Bir kez daha tehdit edildik. Bu eylemlerin karşılıksız kalmayacağını söylemiştik.Rusya devlet başkanının küçük düşürülmesi kabul edilemez."



'SALDIRGANLIK EYLEMİ'



Öte yandan Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Savunma Komitesi başkanı Aleksandr Şerin de, "ABD Suriye'ye yönelik saldırılar düzenleyerek tüm uluslararası kuralları ihlal ediyor ve Rusya bunu saldırganlık eylemi olarak görmektedir" açıklamasında bulundu.



Şerin, "ABD Başkanı Trump sadece dünya çapındaki bir suçlu değil, ikinci bir Adolf Hitler'dir. Bu, ikinci Belgrad'dır. Bu bir dönüm noktasıdır, egemen bir devlete karşı savaş ilanıdır" dedi.



DIŞİŞLERİ: BARIŞ ŞANSI...



Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, "Şam barışçıl bir gelecek şansı elde ettiği anda saldırıya uğradı" ifadeleri kullanıldı.



Konuya ilişkin açıklamayı yapan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mariya Zaharova, şu ifadeleri kullandı:

"Suriye halkı önce Arap Baharı'na, sonra IŞİD'e, şimdi de 'akıllı' Amerikan füzelerine maruz bırakıldı. Yıllardır terör tehdidi altında ayakta kalmaya çalışan egemen bir devletin başkentine saldırı düzenlendi."



Beyaz Saray'ın saldırı kararını almasında internet ve ana akım medya üzerinden yayınlanan fotoğraf ve videoların etkili olduğunu vurgulayan Zaharova, ABD'nin biyolojik silah labaratuarları iddiasını Irak işgaline gerekçe olarak göstermesini ima ederek "15 yıl önce Beyaz Saray bir şişe ve Dışişleri Bakanı'nı kullanmıştı. Şimdi ise Washington, şişe yerine medyayı kullandı" dedi.



Irak işgali öncesinde eski ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell, 5 Şubat 2003'te Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşmuş ve Irak'ta hareketli biyolojik silah laboratuarları olduğunu ileri sürmüştü. Powell, iddiasını daha etkileyici kılmak için BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma esnasında elinde bir şişe dolusu şarbon tutmuş, bunu dinleyicilere göstermişti. Ancak daha sonra bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı ortaya çıkmıştı.



RUS ÜSLERİ SALDIRIDAN ZARAR GÖRMEDİ



Rusya Savunma Bakanlığı, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Esed rejimine yönelik saldırısı sırasında füzelerden hiçbirinin Tartus ve Hmeymim'de bulunan üslere isabet etmediğini duyurdu.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, İngiliz ve Fransız hava kuvvetleri ile ABD savaş gemilerinden gerçekleştirilen saldırılarda Suriye'de askeri ve sivil altyapıların hedef alındığı belirtildi.



Açıklamada, "ABD ve müttefiklerinin güdümlü füzelerinden hiçbiri Rusya Hava Savunma Birliğinin sorumluluğu altında olan Tartus ve Hmeymim'de bulunan üslere isabet etmedi." ifadesine yer verildi.