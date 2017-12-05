Tarih öncesi kadınlar daha güçlüymüş!

Bilimsel araştırmalarda, Neolitik Devirde yaşamış kadınların kol kemiklerinin bugünkü elit kadın kürekçilere göre yüzde 11 ila 16 daha yoğun dokuya sahip olduğu ortaya çıktı

Bilimsel araştırmalar, insanoğlunun tarımsal faaliyetlere başladığı ve ilk kez yerleşik hayata geçtiği Neolitik Devirden metal alaşımlarından aletler yapmaya başladığı Maden Devrine kadarki dönemde yaşayan kadınların, bugünkü elit kadın sporculardan daha güçlü ve dayanıklı kol kemiklerine sahip olduğunu ortaya koydu.



İngiltere'nin Cambridge Üniversitesi Arkeoloji Bölümünden araştırmacılar, tarih öncesi çağlarda yaşayan kadınlara ait kemik örnekleriyle, Cambridge Üniversitesinin şampiyon kadınlar kürek takımı üyelerinin kemik taramalarını karşılaştırdıkları araştırmada, eski çağ kadınlarının kol eklemlerindeki kemik yapısının günümüz sporcularından yapısal olarak belirgin şekilde daha güçlü olduğunu belirledi.



Yapılan karşılaştırmalarda M.Ö. 7400-7000 yılları arasında yaşamış Neolitik Devir kadınlarının bacak kemikleri Cambridge kürek takımı üyeleriyle benzerken, kol kemiklerinin yüzde 11 ila 16 daha yoğun dokuya sahip olduğu belirlendi. Kıyaslama ortalama üniversite öğrencileriyle yapıldığında farkın yüzde 30'a kadar çıktığı görüldü.



Öte yandan M.Ö. 4300-3500 yılları arasında, Maden Devri başında yaşamış kadınların kemik örnekleriyle yapılan kıyaslamalarda maden devri kadınlarının bacak kemiklerinin kürekçilerden yüzde 12 daha zayıf dokulu olmasına rağmen, kol kaslarının yüzde 9 ila 13 daha güçlü dokulu olduğu anlaşıldı.



Araştırmacılar, tarih öncesi kadınların, antrenmanları kapsamında haftada 120 kilometre düzenli kürek çeken elit sporculardan daha güçlü kollara sahip olmasını, tarımın başlamasıyla birlikte ekmek yapmak için buğdayın öğütülerek un haline getirilmesinin kol emeğine dayalı bir iş olarak ortaya çıkmasıyla açıkladı.



Tarih öncesi devirlere ait erkek kemikleriyle günümüzdeki erkeklerin kemik yapılarını karşılaştıran araştırmalarda belirgin yapı farkları gözlenmezken, kadınlarda bunun belirginleşmesi kadınların yoğun emek gerektiren faaliyetlerin tarihindeki yerini gün yüzüne çıkardı.



Un öğütmenin hane halkı iş bölümü içinde daha çok kadınların üstlendiği bir iş olduğuna dikkati çeken araştırmacılar, neolitik çağda bir ailenin tüketimi için gereken unu öğütmenin günde 5 saatlik bir kol emeği gerektireceğini hesapladı.



Araştırmanın sonuçları "Science Advances" dergisinde yayımlandı.