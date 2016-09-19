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    • Tayland'da feribot battı: 13 ölü

    Tayland'ın Ayutthaya şehrinde kurban bayramından dönen Müslümanların bulunduğu ve aşırı yüklü olduğu öğrenilen feribot battı. Kazanın ardından 13 kişinin cesedine ulaşılırken, çok sayıda kişinin de kayıp olduğu duyuruldu

    19 Eylül 2016 Pazartesi 09:24
    Tayland'da feribot battı: 13 ölü
    Tayland'ın eski başkenti Ayutthaya'da 150 kişiden fazla yolcu taşıdığı düşünülen feribot karaya çarptı ve battı. Kazada 6'sı kadın, 6'sı erkek ve bir de çocuk olmak üzere toplam 13 kişinin öldüğü bildirildi. Ayutthaya vali yardımcısı Rewat Prasong yaptığı açıklamada 13 kişinin öldüğünü doğrularken, 39 kişinin de yaralı olarak kurtarıldığını ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti. 50 kişilik kapasitesi olan ve 1967'den beri kullanılan feribotun 150'den fazla yolcu taşıdığı ve hepsinin Taylandlı Müslümanlardan oluştuğu gelen bilgiler arasında.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Tayland, Talyand Feribot Batma, Feribot Battı

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