Toprak kayması en az 200 can aldı!

Sierra Leone'de toprak kayması nedeniyle en az 200 kişi yaşamını yitirdi

Toprak kayması en az 200 can aldı!

Batı Afrika ülkesi Sierra Leone'de yolları çamur nehrine çeviren şiddetli yağmur ve toprak kaymasında 200'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Başkent Freetown'da insanlar çamuru elleriyle kazarak kayıp yakınlarını aradı. Bel hizasına kadar gelen çamurda ilerlemeye çalışan halk, ölen yakınlarını çamurun içinden çıkardı ve pirinç çuvallarının üstüne yerleştirerek morglara taşıdı. Connaught Hastanesi yetkilileri, 200'ü aşan ölü sayısına hastanelerin morglarının yetmediğini açıkladı.

Dün bütün gece süren şiddetli yağışlar sonucu yolların yanı sıra çok sayıda ev de tamamen sulara batarken, dağlık Regent şehrinin eğimli sokakları uzun süre çamur nehrine dönüştü.


Ordu da devreye girdi

Bugün sabah erken saatlerden itibaren, felaketin yaralarını sarmak için Sierra Leone ordusu da devreye girdi.

Sierra Leone Devlet Başkan Yardımcısı Victor Foh, toprak kayması ve sel nedeniyle "muhtemelen yüzlerce kişinin öldüğünü" doğruladı.

Sıklıkla sel felaketlerine maruz kalan Sierra Leone'de derme çatma inşa edilmiş yapılar toprak kaymalarında yıkılıyor. Kötü drenaj sistemleri nedeniyle özellikle yoksul bölgelerde, yağmurlu mevsimdeki sellerde insanlar hayatını kaybediyor. 2015'teki sel felaketinde de 10 kişi ölmüş, binlerce kişi evsiz kalmıştı.


 


Kaynak: DHA
Etiketler; #toprak kayması #ölüm
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