Tren istasyonunda izdiham: 22 kişi öldü

Hindistan'ın Mumbai kentinde tren istasyonunda çıkan izdihamda 22 kişi öldü

Tren istasyonunda izdiham: 22 kişi öldü

Polis, Mumbai'nin en büyük iki yerel hattını birbirine bağlayan Elphinstone istasyonuna giden üst geçitte meydana gelen izdihamda 22 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Aşırı yağış nedeniyle halkın üst geçitte toplanmasıyla çıkan izdihamda 27 kişinin yaralandığı belirtildi.

Hindistan'da özellikle kalabalıkların küçük mekanlarda yeterli güvenlik önlemleri alınmadan toplandığı dini festivallerde sıklıkla izdihamlar çıkıyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #ölüm #tren #hindistan
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