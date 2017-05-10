Trump FBI Başkanı'nı mektupla işinden kovdu

ABD Başkanı Donald Trump'ın FBI Başkanı James Comey'i görevden aldığı öğrenildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın FBI Başkanı James Comey'i görevden aldığı öğrenildi.



Aldığı kararlarla şaşkınlık yaratmaya devam eden ABD Başkanı Donald Trump, şimdi de FBI Başkanı James Comey'i görevden aldı. Comey, görevinden alındığını Beyaz Saray açıklaması ile öğrendi.



Daha sonra ise Trump'ın Comey'e bir mektup gönderdiği ortaya çıktı. İddiaya göre Trump mektubunda bu kararı Adalet Bakanı Jeff Sessions ve yardımcısı Rod Rosenstein'in önerisiyle aldığını yazdı. Öte yandan Trump'ın mektubunda "FBI'ı etkin bir şekilde yönetmeye yetkin değilsin" dediği de öğrenildi.



Bu görevden alma sadece ABD'de değil tüm dünyada olay oldu.



Comey, 2013 yılında Barack Obama tarafından göreve getirilmişti. Eğer Trump onu görevden almasaydı 2023'e kadar da görevde kalacaktı.



ABD'de 2016 yılında yapılan seçimlere Rusya'nın müdahalesini araştıran FBI Başkanı ile ilgili haberler Amerikan basınında 'FBI Başkanı kovuldu' diye yer aldı.