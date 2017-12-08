Trump, Kudüs kararı sonrası ilk kez konuştu

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da Yahudi bayramı Hanuka nedeniyle yapılan özel etkinliği ilk kez yönetti. Trump Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdıklarına ilişkin kararı ile ilgili konuştu. Trump "İsrail halkının yanında olmaktan ve kalıcı bağımızı güçlendirmekten gururluyuz." ifadelerini kullandı

Önceki gün Trump'ın aldığı Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararı yaklaşık 300 davetlinin katıldığı Hanuka etkinliğine damga vurdu.



Trump etkinliğin açılış konuşmasında "Bir nedenden dolayı bu odada çok fazla mutlu insan olduğunu biliyorum. Kudüs…Bu (etkinlik) bilhassa tarihe geçecek" ifadelerini kullandı.



Konuşmasında Trump "Hanuka, dünya genelindeki Yahudi ailelerin geçmişin mucizelerini ve geleceğin umutlarını kutladığı bir zaman. İsrail halkının yanında olmaktan ve kalıcı bağımızı güçlendirmekten gururluyuz. Şu anda yaşananları ve Kudüs ile İsrail'in her yerindeki sevgiyi düşünüyorum" dedi.



Trump Hanuka'dan önce Noel nedeniyle Beyaz Saray'da yapılan etkinliğe katılmıştı. O etkinlikte 3 saat 25 dakika boyunca el sıktığını belirten Trump bunun bir 'rekor' olduğunu söyleyerek şaka yaptı.



Etkinliğe Trump'ın ailesinin yanı sıra Başkan Yardımcısı Michael Pence, ABD Hazine Bakanı Dteve Munchin ve Gazi İşleri Bakanı David Shulkin'in de aralarında olduğu çeşitli üst düzey yetkililer katıldı.