Türk aşçının Tayland'ta inanılmaz ölümü!

Kuşadası'nda restoran işleten aşçı Kadir Kemal Ozan Kayan (31), eşi ve oğluyla tatil için gittiği Tayland'ta kaldığı otelin 5'inci kat balkonundan düşerek yaşamını yitirdi

Uzun yıllar uluslararası uçuş yapan uçaklarda VIP yolcular için aşçılık yapan ve geçen yıl Kuşadası'nda kendi restoranını açarak mesleğini burada sürdüren Kadir Kemal Ozan Kayan, geçen 11 Aralık Pazar günü eşi Ceylan Kayan ve 1 yaşındaki oğlu Türel ile tatil için uçakla Tayland'a gitti. Kayan çifti, Tayland'ın en büyük şehri ve başkenti olan Bangkok'taki Urbana Langsuan Hotel'e yerleşti. Ertesi gün akşam genç çift yemeğe çıktı. Saat 22.00 sıralarında otele dönen Kayan çifti, odalarına çekildi. Bu sabah hava almak için kaldıkları otelin beşinci kat balkonuna çıkan Kadir Kemal Ozan Kayan, dengesini kaybederek, düştü. Yaklaşık 20 metre yükseklikten düşen Kayan, yaşamını yitirdi. Bu sırada içeride oğlu ile ilgilendiği belirtilen Ceylan Kayan, bir süre sonra balkona çıktığında eşini göremeyip, aşağı baktığında korkunç manzarayla karşılaştı. Genç kadının feryatlarına üzerine dışarı koşan otel yetkilileri, yerde hareketsiz şekilde yatan Kayan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Bangkok yerel medyasının haberine göre, soruşturmayı yürüten Lumpini Polis Departmanı'ndan Yüzbaşı Natthapol Lordongbang, olayın kaza olduğunu belirtip, soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.



Kayan'ın ölüm haberi Kuşadası'ndaki yakınları ve arkadaşlarını yasa boğdu. Kayan'ın cenazesinin otopsinin tamamlanmasından sonra Tayland'a giden yakınları tarafından teslim alınacağı, Kuşadası'na getirilerek toprağa verileceği kaydedildi.