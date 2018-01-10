Üç doktor öldü dedi, morgda ise büyük bir sürpriz yaşandı!

İspanya'da 3 farklı doktorun öldüğüne karar verdiği mahkum, kaldırıldığı morgda uyandı

İlginç olay İspanya'nın Austrias bölgesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Gonzalo Montoya Jimenez'i isimli mahkum hakkında kaldığı cezaevinde görev yapan 3 doktor da 'öldü' raporu verdi. Daha sonra Jimenez, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.



Mahkum ise otopsi yapılmadan saatler önce morgda kendine geldi. Mahkumun bedeninin otopsiye hazır edilmesi için işaretlendiği ve otopsiden önce kendine gelmesinin ise hayatını kurtardığı belirlendi.



Kendine gelen mahkum daha sonra hastanede yoğun bakıma alındı. Doktorlar mahkumun bu durumunu katalepsi vakası olarak açıklıyor. Henüz durumun bu olduğu doğrulanmasa da katalepsi durumunda insanların hayati göstergelerinin fark edilemeyecek kadar yavaşladığı belirtiliyor.