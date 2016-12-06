Yunanistan, kaçak darbecilerin 3'ünü iade edecek

Yunanistan'a kaçan darbeci askerlerden üçünün Türkiye'ye iade edilmesine karar verildi

Yunanistan'ın başkenti Atina'daki temyiz mahkemesi, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından helikopterle bu ülkeye kaçan sekiz askerden üçünün Türkiye'ye iade edilmesine karar verdi. Reuters, söz konusu üç pilotun, haklarında verilen karara itiraz edeceklerini bildirdi.



Associated Press'in haberine göre, mahkeme heyeti, askerlerin "darbeye dahil olmak, parlamento oturumuna engel olmaya çalışmak ve helikopter gasbetmek" suçlarından iadesine karar verdi. Ancak mahkeme, kaçak askerlerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimine dahil olduklarına dair iddiaları reddetti.



Aynı mahkeme dün, darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan sekiz askerden üçünün Türkiye'ye iade edilmemesine karar vermişti. Mahkeme, kalan iki askerle ilgili kararını ise Perşembe günü verecek.



