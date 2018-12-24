Yurt dışı eğitiminde ilk tercih Kanada

Son zamanların trendi yurt dışı eğitiminde 2018 yılında en çok tercih edilen ülke Kanada oldu.

Yurt dışı eğitiminde ilk tercih Kanada
24 Aralık 2018 Pazartesi 14:58

Kariyer yapmak istediği alanda dünyanın en iyi okullarına gitmek isteyen öğrenciler ülke, okul ve program seçiminde doğru kararı verebilmek için araştırma yapıyor. Öğrenciler eğitim alacakları ülke ve şehirdeki suç oranı, refah seviyesi, sosyal imkanlar, alacağı eğitimin dünya standartlarında kabul görmesi, bütçe gibi temel araştırmaların ardından karar veriyor.

Kanada Toronto'da da ofisi bulunan yurt dışı eğitim danışmanlık firması DinamoEdu'nun kurucusu Fatih Kuran, "Dünyada eğitim standardı ile ilgili yapılan çeşitli araştırmaların hepsinde dünyanın en iyi eğitim veren ülkeleri arasında yer alan Kanada, öğrenciler tarafından yurt dışında eğitim için en çok tercih edilen ülkelerden biri. Özellikle yaşam seviyesi, öğrencilere mezun olduktan sonra sunduğu fırsatlar ile bugün dünyada yurt dışı eğitiminde öğrencilerin gözdesi halinde. Dünyanın en iyi eğitim kurumlarına ev sahipliği yapması dolayısı ile eğitim alanında dünyanın en iyi üç ülkesi arasında yer alan Kanada öğrencilerin tercihi olmaya devam edecektir. Biz de DinamoEdu olarak hem İstanbul'da hem de Kanada Toronto'da öğrencilere yurt dışı eğitimi için danışmanlık veriyoruz." dedi.

Kuşak araştırmalarıyla uzman Dinamo, DinamoEdu markası ile yurt dışı eğitim danışmanlığına farklı bir soluk getirirken öğrencilere ücretsiz danışmanlığın yanı sıra okul seçiminden konaklama imkânlarına kadar olan süreci kapsayan geniş kapsamlı hizmet veriyor.

Etiketler; #yurt dışı #eğitim #kanada
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