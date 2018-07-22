Kenan Doğulu, Bodrum'da sahne aldı

Bodrum'da sahne alan Kenan Doğulu, özellikle 1990'lardan seçme sevilen şarkılarını seslendirdi. Doğulu'yu annesi Serpil Doğulu ön sıradan izledi

Kenan Doğulu, Bodrum'da sahne aldı
22 Temmuz 2018 Pazar 12:05

Ünlü pop şarkıcısı Kenan Doğulu, özel bir organizasyon firması tarafından düzenlenen 'Bodrum Yaz Konserleri' kapsamında, dün gece Bodrum Antik Tiyatro'da sahne aldı. Doğulu, özellikle 1990'lı yıllardan seçme eserlerini seslendirdi. Doğulu'yu, annesi Serpil Doğulu'nun da aralarında bulunduğu 2 bin 500 kişi izledi. Konseri izleyenler, Doğulu'nun şarkılarına eşlik etti. 2 saat sahnede kalan Doğulu, sahne performansı ve danslarıyla izleyenlere keyifli bir gece yaşattı.

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