2016 Aralık ayı ihracatı yüzde 9 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, 2016 yılı Aralık ayı ihracat rakamlarını açıkladı

Türkiye Aralık 2016'da, 2015 yılının Aralık ayına göre ihracatını yüzde 9 arttırarak 12 milyar 807 milyon dolar, ithalatını ise yüzde 2.3 arttırarak 18 milyar 405 milyon dolar olarak gerçekleştirdi. Dış ticaret açığı ise bir önceki yıla göre yüzde 10.3 azalarak 5 milyar 598 milyon dolara geriledi.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2016 yılı dış ticaret verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, Avrupa Birliği’ne yapılan ihracat 2015 Aralık ayına göre yüzde 4.8 artarak 5 milyar 670 ton olarak gerçekleşti.



Aralık ayında en fazla ihracat yapılan ülke 1 milyar 189 milyon dolar ile Almanya olurken, Çin ise 1 milyar 863 milyon dolarla en fazla ithalat yapılan ülke oldu.



Yüksek teknolojili ürünlerin ihracattaki payı yüzde 92.1 olarak gerçekleşirken ithalattaki payı ise yüzde 16.7 olarak kaydedildi.



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, geçen yıl aralık ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 0.5 azaldı, ithalat ise yüzde 6.1 arttı. 2016 Aralık ayında ise 2015 Aralık ayına göre ihracat yüzde 9.1, ithalat ise yüzde 5.4 artış gösterdi.