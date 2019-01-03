25 kuruşa poşet çok pahalı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan düzenleme kapsamında plastik alışveriş poşetleri, tüketicilere 25 kuruş karşılığında veriliyor. Uygulama kapsamında kullanıma geçen barkodlu poşetler tartışma konusu oldu. Küçük işletmeler barkodu nasıl kullanacağını, poşet üreticisi ise nasıl üreteceğini bilmez durumda.

Şefika Bal - Eser Baskılı Poşet çalışanı Duygu Güm, konuya ilişkin merak edilen soruları cevapladı. Güm, "Naylon poşetin tamamıyla kaldırılması bence hiçbir zaman söz konusu olamaz. Yeni sistemde naylon poşetlerle ilgili barkodlu olmaları yönünde söylemler var. Bu söylenen barkod sistemi nasıl olur, işleme nasıl geçer bilemiyorum. Büyük işletmeler için sorun olmayabilir ancak mağazalar ve küçük işletmeler için barkod meselesi bir sorun olacaktır. Biz firma olarak küçük işletmecilere yönelik çalışıyoruz. Mesela şimdi müşterilerimizden poşetlere barkod basılmasıyla ilgili talepler alıyoruz. Ancak ne nasıl barkod basacağımız hakkında bir bilgilendirme var ne de mağazaların bunları nasıl kullanacağı hakkında. Herkes şaşırmış durumda. Bu kararı uygulamaya koyanların poşetlerin üretimi ve baskısıyla ilgili hiçbir bilgisi yok gibi görünüyor" sözlerini sarf etti.

Uygulamanın verimli olmayacağını savunan Güm, "Küçük işletmeciler 150-200 kiloluk poşet almıyor, sadece 12-20 kiloluk alıyorlar. İhtiyaçları da, bütçeleri de bu kadar. Şimdi barkodlu poşetleri nasıl kullanacaklar bilemiyorum. Bu uygulamanın verimli olmayacağı kanaatindeyim. Poşetlerin fiyatları 1 kg için 28,5 TL yani yaklaşık 300 torba şeklinde. Ama bu rakam mağaza poşetleri için geçerli, yani diğer hep kullandığımız naylon poşetler bu rakamdan çok daha ucuza mal ediliyor. Meseleyi böyle incelediğimiz zaman da 25 kuruşa bir poşet satılmasının pahalı olduğunu söyleyebilirim" dedi.

Alternatif tela poşet

Her alışverişte poşet başına 25 kuruş ödemek istemeyen vatandaşların imdadına alternatifler yetişiyor. Bazı markaların kendi uzun büre kullanımlı çantaları müşterilerinin hizmetine sunmak istediklerini belirten Duygu Güm, "Son zamanlarda naylon poşetin yerini tela poşetler almaya başladı. Tela poşet siparişleri giderek artıyor. 20 kiloya kadar kaldırıyor olması, birden çok kez kullanılıyor olması gibi avantajları var. Bu sebeple işletme sahiplerinden de reklam ajanslarından da tela poşete bir rağbet olduğunu söyleyebilirim" diye konuştu.