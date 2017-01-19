30 yıl üzerinden emekli ikramiyesi alanlara müjde!

TBMM Genel Kurulu, 30 tam hizmet yılı üzerinden emekli ikramiyesi ödenenlere, kalan her tam hizmet yılı için ek ikramiye ödenmesini düzenleyen torba tasarını kabul etti

Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı sayılarını düzenleyerek, 30 yıldan fazla emekli ikramiyesine hak kazanmasına rağmen, 30 tam hizmet yılı üzerinden emekli ikramiyesi ödenenlere, kalan her tam hizmet yılı için ek ikramiye ödenmesini düzenleyen torba tasarı dün gece TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.



Genel Kurul'da dün gece geç saatlerde yasalaştırılan "Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısına" göre, ayda en az bir kez toplanan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yılda en az sekiz kez toplanacak. PPK toplantıları, başkanın çağrısı üzerine yapılacak.



Yasanın görüşmeleri sırasında tüm siyasi partilerin verdiği önerge ile 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun Tasarısı'na madde eklendi.



Buna göre yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek kanun hükümlerini ihlal edenler, ihlale neden olan tutarları ödemeleri gerektiği tarihten bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçen süre içinde geç ödeme zammıyla birlikte 2017 yılı Mayıs ayı sonuna kadar ödeyebilecek.



YENİDEN YAPILANDIRMA İÇİN 2. ŞANS



Maliye Bakanı Naci Ağbal konuyla ilgili olarak, "Yeniden yapılandırma kapsamında vergi ve SGK prim ödemelerini yapamayan ve haklarını kaybeden vatandaşlarımıza ikinci bir şans getiriyoruz. Haklarını kaybedenler, ödemelerini Mayıs ayı sonuna kadar yapabilecek" dedi.