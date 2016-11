Akıllı telefona, tablete, bilgisayara yüzde 10 zam kapıda

Dolar rekor üstüne rekor kırıyor. Doların yükselişi ile tablet ve telefonlara yüzde 10 zam geliyor

Dolarda rekorların sonu gelmiyor. 'Bize ne dolar ABD'nin para birimi o düşünsün' demeyin. Doların yükselişi piyasadaki her ürünü de etkiliyor. Bu yükselişler ilk olarak da tablet ve akılla telefonları etkiledi. Yılbaşı gelmeden bu ürünlere yüzde 10 zam geliyor.



Doları 3.40'ı aşması ilk olarak teknoloji pazarını etkiledi. Tablet, bilgisayar, akıllı telefon, akıllı saat gibi cihazların mağazalardaki stokları tükenmek üzere. Teknoloji perakendecileri ise stoklar bittikten sonra yılbaşı öncesi bu ürünlere yüzde 10'luk bir zammın kaçınılmaz olduğunu belirtiyor.



Konuyla ilgili açıklama yapan Casper Pazarlama Direktörü Feray Karaman, "Normal şartlarda yılbaşına yaklaşan bu dönemlerde kampanyalar artar.



Ancak şu an fırsatların durma noktasına geldiğini görüyoruz. Stoklar bitiyor. Şu an tüketiciye yansımadı ancak ürün çeşidine göre yüzde 5-10 arasında zam kapıda. 2000 TL'lik cihaz 2200 TLolacak. RAM ve panel fiyatları da arttı" dedi.





KUR BÖYLE DEVAM EDERSE...



Samsung Türkiye Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen de kurların bu şekilde yükselmeye devam etmesi halinde fiyatların tüketiciye kesin olarak yansıyacağına dikkat çekti. Tansu Yeğen, "Girdiler döviz üzerinden. Kur şu an durmuş değil. Bizler de beklemedeyiz. Stoklar genelde 4-5 haftalık oluyor.

Kur böyle devam ederse zamlı fiyatlar yılbaşını beklemez. Artış yüzde 5-10 aralığında olur" diye konuştu.





TOPLU ALIM AVANTAJ



Media Markt İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım ise satın almaları toplu olarak yaptıklarından kur artışının kısa vadede kendilerini etkilemediğini ifade etti. Gökyıldırım, "Stoklarla çalışıyoruz. Tüketiciye-yansıyan bir zam henüz olmadı. Kur artışını izliyoruz. Yılbaşında değişiklik, olabilir" dedi.



PSİKOLOJİK ETKİ VAR



Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan kurdaki artışı kısa vadede tüketicilere yansıtmadıklarını belirterek, "Alımlarımızı TL olarak yapıyoruz. Kurdaki artış ve dalgalanma devam ettiğinde, ürüngruplarına göre farklı oranlarda fiyat artışı olabiliyor. Döviz artışı tüketiciyi de psikolojik olarak etkiliyor" dedi.



Böyle durumlarda tüketicinin alım kararlarını erteleme yoluna gidebildiklerine de vurgu yapan Bülent Gürcan şunları söyledi:



"Şu anda perakende sektörü canlı. Yeni yıla girerken teknolojiler de yenileniyor. İlk etapta olumsuz etki sınırlı da kalsa, dalgalanma süreklilik kazanırsa bu etkinin artacağını öngörüyoruz." (Posta)