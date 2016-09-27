GÜMRÜK BAKANI ELAZIĞ'DA KONUŞTU



E-TİCARETTE GÜVEN DÖNEMİ



ALDIĞINIZ ÜRÜN FARKLI GELMEYECEK



Haber Kaynağı: AA

Güvenlik ve gizlilik noktasında tüketicilerin endişelerini gidermek için güven damgası getireceklerini belirten Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, E-Ticaret'te güven damgası ile tüketicilerin güvenli alışveriş yapacağını söyledi.Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Elazığ'da İmam Hatipler Bölge Koordinasyon toplantısına katıldı. Toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Bakan Tüfenkci, "Elazığ'a İmam Hatipler Platformu'nun toplantısı için gelmiş bulunuyoruz. İmam Hatiplerin Türkiye'deki serüveni Türkiye'nin demokrasi serüveni gibi kimi zaman inişli çıkışlı kimi zaman zirvede kimi zamanda aşağılara doğru inen ama sürekli milletin dilinde taht kuran ve milletin sahiplendiği kurumlar. Bugünde İmam Hatiplerin gelişimi ile ilgili yapılan bir çalışmaya bir iştirak için buradayız" dedi.22 Eylül'den itibaren elektronik ticarette güven unsurunu oluşturan güven damgasını kamunun görüşüne açtıklarını ifade eden Bakan Tüfenkci, "Buradaki amacımız internet üzerinden alışverişlerde gizliliği temin etmek. Bu noktada güvenlik ve gizlilik noktasında endişeleri olan tüketicilerin endişelerini gidermek için güven damgasını getiriyoruz. Bundan sonra bu damgayı alan sitelerdeki denetimler ve gizlilik daha bir dikkatli bir şekilde takip edilecek" diye konuştu.E damgalı sitelerden alışveriş yapan tüketicilerin daha güvenli ve aynı zamanda gizliliğe riayet ettiğini bileceğini aktaran Bakan Tüfenkci, şunları kaydetti:"Bu site üzerinden satılan malların kendilerine ulaşma noktasındaki aksaklıkların olmayacağını garantili olarak görmüş olacak. Bunun biz güvenlik ve hizmet standartlarını denetlerken aynı zamanda getireceğimiz sistemle E-Ticaret üzerinden alışveriş yapan insanların somut bir şekilde bir parfüm markasını elektronik ortamda sipariş ettiğinizde bir başka markayı gönderemeyecekler. Bu damgaya sahip siteler eğer böyle bir şey olduğunda bizler bakanlık olarak müdahil olup gerekli yaptırımları yapabilecek konumda olacağız. Burada güven damgasını sağlayıcı kuruluşlar var. Kamu niteliğindeki meslek kuruluşlarla yetkilendirilmiş anonim şirketler olacak ve bunlar vasıtasıyla bu tür sitelerin denetimini sağlamış olacağız. Bakanlıkların bunun kontrolünü yapacak."Bakan Tüfenkci, ayrıca Türkiye ekonomisini büyültmeye çalışırken bir yandan insanlara iş, Aş temin etmeye çalıştıklarını, diğer taraftan da terörle de mücadele ettiklerini kaydetti.İmam Hatipler Bölge Koordinasyon toplantısında Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'ye, Vali Murat Zorluoğlu, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Ömer Serdar, Ejder Açıkkapı ve diğer protokol üyeleri eşlik etti.