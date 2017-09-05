Altın, nisandan bu yana en yüksek seviyesini gördü

Altının gram fiyatı 148 lira ile 24 Nisan'dan bu yana en yüksek seviyesini görmesinin ardından saat 09.50 itibarıyla 147,6 lira seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 242 lira, Cumhuriyet altını 987 liradan satılıyor

Altının ons fiyatı da yükseliş eğilimini devam ettirerek önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 1.335,4 dolardan alıcı buluyor.



AA Finans Analisti İslam Memiş, uluslararası piyasada ons fiyatındaki yükselişlerin ardından bu hafta kar satışlarının etkisini artırabileceğini belirtti.



Altının ons fiyatının dün 1.339,6 dolar ile yaklaşık 1 yılın zirvesini test ettiğine dikkati çeken Memiş, Kuzey Kore kaynaklı riskler nedeniyle altın fiyatlarının tekrar yükseliş trendine girdiğini kaydetti.



Memiş, yurt içinde bugün açıklanacak ağustos ayı enflasyon verilerinin piyasaların yönü için belirleyici olacağına değinerek, "Kuzey Kore'nin hidrojen bombası denemesi sonrası ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları piyasalarda risk algısını artırdı. Özellikle bu hafta ABD-Kuzey Kore gerilimini ve açıklanacak verileri takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Altının gram fiyatında hedefin 150 lira olabileceğini aktaran Memiş, ons fiyatında ise 1.330-1.338 dolar bandının izlenmesi gerektiğini dile getirdi.