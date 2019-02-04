Altın yükseldi: Kilogramı 220 bin 500 lira

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında (KMKTP) standart altının kilogramı 220 bin 500 liraya yükseldi

Altın yükseldi: Kilogramı 220 bin 500 lira
04 Şubat 2019 Pazartesi 16:52

Altın piyasasında, en düşük 220 bin 400 lirayı,  en yüksek 221 bin 250 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,04 artışla  220 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 42 milyon 437 bin 714,29 lira, işlem miktarı ise 193,3 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 46 milyon 453 bin 478,81 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar   İstanbul Altın Rafinerisi, Vakıf Katılım Bankası, Troy Kıymetli Madenler, Say Kıymetli Madenler Ticaret Anonim Şirketi ve VakıfBank  şeklinde sıralandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #altın #altın ne kadar #gram altın
Önceki Haber
Foça'da kış ortasında sahiller doldu
Sonraki Haber
Kiraz ihracatçıları hedefe odaklandı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.