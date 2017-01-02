Asgari ücretle birlikte işsizlik maaşı da yükseldi

Asgari ücretin 2017 yılında yüzde 8 artışla net bin 404 TL olmasıyla birlikte devletin işsizlere sağladığı en yüksek işsizlik ödeneği 1318 TL'den 1421 TL'ye yükseldi

Asgari ücret 2016 yılında da yüzde 30 artışla 1300 liraya çıkmıştı. Bu yıl geçerli olacak asgari ücret de geçen hafta 104 lira artışla net 1404 lira olarak belirlendi. Artış yüzde 8. bu ücret bir yıl boyunca değişmeyecek. İki yıl öncesine kadar hem Ocak'ta hem de Temmuz'da ayrı ayrı zam yapılıyordu. Artık bir yıllık ücretler belirleniyor. Asgari ücretteki artışla birlikte çalışma hayatındaki tüm hesaplar değişti. Örneğin 1318 TL ödenen en yüksek işsizlik maaşı 1421 TL olacak.



BAĞKUR PRİMİ YÜKSELDİ



Serbest meslek erbabı, şirket ortakları, avukat, muhtar, esnaf Bağkur primi ödüyor. Asgari ücretteki artış Bağkur primlerini de artırıyor. Buna göre; geçen yılın 568 lira olan en düşük prim 613.23 liraya çıkacak. Primini düzenli ödeyen indirimden yararlanacak ve 525 lira ödeyecek. En yüksek Bağkur primi 1599.28 lira olacak. Tarım Bağkur primi en düşük 491 lira olacak, düzenli ödeme yapanın ki 419 liraya inecek.



DAHA ÇOK BES KESİNTİSİ



Bireysel Emeklüik Sistemi (BES), 1000 kişi ve üzeri çalışanı olan firmalarda 1 Ocak itibarıyla otomatik hale geldi. Sırayla tüm şirketler sisteme dahil olacak. Bu şirketlerdeki çalışanların maaşından prime esas kazancın yüzde 3 oranında kesinti yapacak. Asgari ücretliden kesilecek tutar 53.32 lira olacak.



En yüksek kesinti ise 399.9 lira. Devlet aylık kesintinin yüzde 25'i kadar katkı sağlayacak. 2017'de alınabilecek en yüksek devlet katkısı 5332 lira olacak.



İŞSİZLİK MAAŞINA ZAM



Asgari ücretteki artışla birlikte işsizlik maaşı zamlandı. Buna göre; en yüksek işsizlik maaşı 1318 liradan 1421 liraya, en düşük 659 liradan 710 liraya çıktı. İşsiz kalanın maaşı ne olursa olsun bu iki limitin dışına çıkılamıyor. Doğum ve askerlik borçlanması pahalandı Doğum ve askerlik borçlanması emeklilik için zaman ve prim kazandırıyor. Borçlanmanın bir bedeli var. Bu bedel, 1 Ocak itibarıyla arttı. 2017'de doğum veya askerlik borçlanması yapacak bir kişi SGK'ya bir günlük borçlanma için en az 18.96 lira ödeyecek. Örneğin; 18 ay askerlik yapan bir sigortalı borçlanmak için 10 bin 238 lira ödeyecek. 2016'ya göre artış 751 lira. Tek çocuk için borçlanan anne 2016'ya göre 1002 lira fazla yani 13 bin 651 lira ödeyecek



İSTEĞE BAĞLI OLAN 569 LİRA ÖDEYECEK



Asgari ücret artınca isteğe bağlı sigortalüarın da SGK'ya ödedikleri prim artacak. Bu kapsamdaki Bağkurlu, aylık 569 lira ödeyecek. El emeğiyle üretim yapıp (örgü, dantel, mantı gibi) satanlar 24 gün üzerinden 455 lira ödeyip 30 gün üzerinden sigortalı sayılacak



65 YAŞ ALMAK KOLAYLAŞTI



65 yaş aylığı bağlanabilmesi için 65 yaş üstü kişinin ve varsa eşinin gelirine bakılıyor. Gelirin net asgari ücretin (vergi iadesi-AGÎ hariç) üçte birinden düşük olması gerekiyor. 1 Ocak itibarıyla bu sınır 423.5 liraya çıktı. Geçen yıl 392 liraydı. Gelir şartını aşmak artık daha kolay.



GELİR TESTİNE SINIR 592



Yaşadığı hane kişi başına düşen gelir asgari ücretin (1777.5 TL) birinden düşük olan kişilerin primleri devlet tarafından ödeniyor. Ocak itibarıyla yaşadığı hane içerisindeki kişi başına düşen gelir 592 liranın altında olan kişilerin primleri devlet tarafından ödenecek.



GÜNDELİKÇİ PRİMİ



Ocak itibarıyla evinde ayda 1 gün sigortalı gündelikçi çalıştıran kişinin ödemesi gereken prim miktarı 1.18 liraya çıktı. 30 gün asgari ücretten gündelikçi çalıştıran bir kişi ise 666 lira prim ödeyecek.



HERKESE YARADI



Asgari ücretteki yüzde 8'lik artış Asgari Geçim İndirimini (AGÎ) yukarı çekecek. Asgari Geçim İndirimi, bireyin veya geçim düzeyini sağlayacak bölümün toplam gelirden düşülerek vergi dışı bırakılması anlam ma geliyor. Başka ifadeyle devletin bir çalışana bakmakla yükümlü olduğu kişilere bakarak, çalışanın ödediği Gelir Vergisi'nin çalışana iade edilmesi.