AvivaSA, ilk yeni nesil ofisini İzmir'e açtı

Sabancı Holding Sigorta Grup Başkanı Haluk Dinçer ve AvivaSA CEO'su Fırat Kuruca, yeni nesil ofis konseptinin ilk örneğini İzmir'de açtı. Haluk Dinçer, sektörlerine dair önemli bilgilerin yanı sıra 2023 planlamalarını da anlattı

AviveSA'nın Alsancak'taki bölge satış ofisinin açılışında, Sabancı Holding Sigorta Grup Başkanı Haluk Dinçer ve AvivaSA CEO'su Fırat Kuruca da basın toplantısı düzenledi. BES, Otomatik Katılım ve AvivaSA'nın performansını değerlendiren Haluk Dinçer, büyüme yolculuklarında İzmir'i önemli bir fırsat olarak gördüklerini söyledi. Öncelikli olarak, çalışanlarının ve müşterilerinin mutluluğunu hedeflediklerini belirten Haluk Dinçer, "Modern, teknoloji dostu yeni nesil ofis projemiz de bu hedefimizin somut yansımalarından birisidir" dedi. Yılbaşında uygulamaya konan BES'te Otomatik Katılım, mevcut BES'in ulaştığı nokta ve AvivaSA'nın ilkyarı performansı gibi konular hakkında da açıklamalarda bulunan Haluk Dinçer, şunları söyledi:



"BES önemli çünkü Türkiye'de hepimizin bildiği çok ciddi bir tasarruf açığı var. Bu açık bir taraftan cari açığın oluşmasına neden oluyor ve finansman ihtiyacı dolayısıyla kırılganlık yaratıyor. Diğer taraftan ise, ülkemizde yatırımların finansmanında zorluk yaratıyor, ekonomik büyüme arzuladığımız seviyelere çıkmakta zorlanıyor. Bireysel Emeklilik Sistemi Türkiye'de 2003'de yürürlüğe giren bir yasayla kuruldu. Bugün 18 şirket bu alanda faaliyet gösteriyor. İlk yarı finansal sonuçlarına göre devlet katkısı dahil toplam fon büyüklüğü 69,7 milyar TL'yi geçti. Sistemde 6,8 milyon katılımcı var. Bu büyüklük ne anlama geliyor? Milli gelirimiz 2,6 trilyon olduğuna göre, toplam BES fon tutarı milli gelirin yüzde 2.7'si. Bu oranı gelişmiş ülkelerle kıyasladığımızda, Almanya yüzde 6.6, İspanya 9.6, İtalya 6.9, İngiltere 9.7. Türkiye OECD ülkeleri arasında 32'nci sırada bulunuyor. Özetle, tasarruflarımız düşük ve daha hızlı büyümek için daha fazla tasarruf etmeliyiz. BES ve Otomatik Katılım tam da bu açıdan çok önemli fırsatlar. 2023 yılında bireysel emeklilik pazarının 400 milyar TL gibi bir büyüklüğe ulaşacağı öngörülüyor. 2023 hedeflerinde BES'e ayrılan payın büyük oranda gerçekleşeceğini söyleyebiliriz."





MİLYONLARCA ÇALIŞAN SİSTEME DAHİL EDİLDİ



BES'te Otomatik Katılım uygulamasının, ülke için büyük bir fırsat olduğunu ifade eden AvivaSA CEO'su Fırat Kuruca ise şunları söyledi:



"Emeklilikte bugünkü hayat standardımızı koruyabilmemiz için bugünden tasarruf etmeye başlamamız gerekiyor. Otomatik Katılımın uygulaması ile bireysel emekliliğin uzun vadede çok daha iyi noktalara geleceğine yürekten inanıyorum. Başka ülkelerde 3-5 yılda hayata geçen bir sistemi, Türkiye'de 3-5 ay gibi kısa sürede ve çok kolay bir şekilde hayata geçirdik. Üç aylık sürede, milyonlarca çalışan sisteme dahil edildi. Üstelik bu kişilerin bir kısmı ilk kez sistemle ve bir emeklilik şirketiyle tanıştı. Otomatik Katılım, bireysel emeklilik sektörünün büyümesi için çok önemli bir adım. 2013'teki devlet katkısından sonra, ikinci büyük reformdur bu uygulama. Otomatik Katılımda, SPK'nın 25 Temmuz tarihli verilerine göre, toplam katılımcı sayısı 2,6 milyonun üzerine, fon büyüklüğü ise devlet katkısı hariç 767 milyona ulaştı."



Kuruca, İzmir Bölge'de yaklaşık 80 çalışanları, 30 acente ile 6 aylık dönemde BES branşında yaklaşık 7 milyon TL, Hayat branşında 4 milyon TL'lik üretim yaptıklarını, İzmir'in, stratejik bir müşteri portföyüne sahip Türkiye'nin ortalamasına göre daha yüksek bir profil çizdiğini, güçlü ekonomik yapısı, kalifiye işgücü ve uluslararası yatırımlara ev sahipliği yapmasıyla önemli bir fırsatlar şehri olarak gördüklerini söyledi.