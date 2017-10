Bakan Elvan’dan İzmir'e liman sözü

EGİAD’ın düzenlediği 75’inci Ege Toplantısı'nda İzmir’in kendileri için ayrı bir öneme sahip olduğunu söyleyen Elvan, İzmir’e 15 yılda 40 milyar liralık yatırım yaptıklarını belirterek, ‘İzmir'in gerçek anlamda bir liman, sanayi ve lojistik şehri olması için projelerimizi sürdürüyoruz’ dedi



- Çeşitli açılış ve toplantılar için İzmir’e gelen Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan , Ege Genç İşadamları Derneği'nin ( EGİAD ) 75. Ege Toplantısı'na katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan EGİAD Başkanı Aydın Buğra İlter, Bakan Elvan’dan' İzmir'i cazibeli hale getirin' isteğinde bulundu. EGİAD Danışma Kurulu Başkanı Şükrü Ünlütürk ise 'Varlık Fonu'na devredildiği için ilerlemeyen İzmir Limanı Rehabilitasyon Projesi çalışmalarına destek olun' çağrısında bulundu. Her iki isteğe de olumlu yanıt veren Elvan, ‘Geçen 15 yılda İzmir'e 40 milyar liralık yatırım yaptık. Yapımı süren projelerimizin yanı sıra bundan sonra da İzmir'i cazibeli hale getirmek için gereken ne varsa yapmaya hazırız. Liman projesi için de Ankara'ya döner dönmez TCDD Genel Müdürü ile görüşeceğim’ diye konuştu.İzmir'e gelecekte rekabetçi bir kent kimliği kazandıracak adımların mutlaka atılması gerektiğini vurgulayan EGİAD Başkanı Aydın Buğra İlter, ‘Dünya gerçeklerini göz önüne alınarak sektörel stratejilere yönelmek gerekiyor. Bu sektörlerin kent ekonomisine ve ulusal ekonomiye katkı sağlaması için sadece yerli yatırımcıların değil, aynı zamanda yabancı yatırımcıların da cezbedilmesi şart. Sürdürülebilir bir kentsel gelişim için devlet, yerel yönetimler, meslek kuruluşları ve sivil toplumun birlikte, ortak akıl oluşturarak cazibeli bir ortamın yaratılması gerekmekte. Ulusal ve bölgesel kalkınma, İzmir'e yeni yatırımlar çekilmesi, girişimcilik, gençlerin iş hayatına ilişkin kapasitesinin geliştirilmesi bu cazibeyi daha da arttıracaktır’ dedi.Konuşmasında geçtiğimiz yıl hazırlanan Kentlerin Rekabetçiliği Raporu'nda İzmir'in yerine dikkat çeken EGİAD Danışma Kurulu Başkanı ve TÜSİAD'ın eski Başkan Yardımcısı Şükrü Ünlütürk, şunları söyledi: İzmir'in rekabet gücünde İstanbul'a arasındaki orana bakıldığında rekabet gücünde İstanbul'un arayı açtığı görülüyor. İzmir, fiziki altyapısı endeksinde ise en kötü konumda. İzmir Limanı ve Körfez Rehabilitasyonu Projesi için kendimi bildim bileli bu proje konuşuluyor. 2011 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi ile TCDD Genel Müdürlüğü tarafından proje başlatıldı. 6.5 senede bitirilmesi planlanıyordu ama hala devam ediyor. Yeni nesil gemilerin limana yanaşması için yapılması gereken işler var. İzmir bir liman kentidir ama bugünkü tabloya göre biz liman kenti olmaktan uzaklaşıyoruz. Biran önce buna önlem alınması gerek. İzmir'in limanla olan bağı kesinlikle kaybedilmemeli. Liman Varlık Fonu'na devredildiği için çalışmalar yürümüyor. Bu konuda sizin desteğinize, katkınıza çok ihtiyacımız var.İzmir'in kendileri için bambaşka bir anlama sahip olduğunu vurgulayan Elvan, ‘Bazı şehirler vardır ki, varlıkları o şehrin ifade ettiği anlamdan daha büyüktür. İzmir sadece İzmir veya Ege demek değil; aksine pek çok özelliğiyle Türkiye demektir. Hükümet olarak biz de İzmir'in üzerine titriyoruz. Başbakanımız da İzmir yatırımlarının planlanmasından, uygulanmasına ve takibine kadar hep işin başında olmuştur. İzmir'in kalkınması, gelişmesi demek; Türkiye'nin gelişmesi ve kalkınmasıdır’ ifadelerini kullandı.Rekabetin olmadığı bir ortamda gelişme ve kalkınmanın olmayacağını kaydeden Elvan, şöyle devam etti: Kenti cazip hale getirmek için her zaman rekabetin arkasında durmak gerekiyor. Burada dikkat etmemiz gereken husus ise bölgelerimizin, illerimizin mukayeseli üstünlüğüdür. İzmir'in üstünlükleri bilinirse, hangi alanlarda çalışılırsa bu kenti daha hızlı büyütebileceğimize karar verebiliriz. Kentlerin rekabetçiliği açısından İzmir'in fiziki altyapısına baktığımızda; bu kente son 14-15 yılda 40 milyar liralık kamu yatırımı yaptığımızı görüyoruz. Ama bu yeterli değil. İzmir'in gerçek anlamda bir liman, sanayi ve lojistik şehri olması için önemli projelerimizi sürdürüyoruz. İstanbul-İzmir Otoyolu, Çanakkale Köprüsü, Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Treni, Çandarlı Limanı ve İzmir-Çandarlı Otoyolu projelerimiz devam ediyor. İşte bunların tümü bittiğinde İzmir tam anlamıyla bir cazibe merkezi olacak.İzmir Limanı ve Körfez Rehabilitasyonu'nun devam etmesine yönelik çağrıya da cevap veren Elvan, ‘Ulaştırma Bakanlığı yaptığım yıllarda İzmir Limanı konusunda bu kentte net bir bakış açısının oluşmadığını gördüm. İzmirli hemşerilerimizin istediği neyse biz onu yaparız. Önemli olan İzmirlilerin aynı hedefe odaklanmaları ve hem fikir olmaları. İzmir'de yaşam kalitesini, refahı nasıl arttırabiliriz, kenti güçlü bir konuma nasıl getirebiliriz diye hepimiz birlikte çalışmalıyız. Biz bunun için her şeyi yapmaya hazırız ve muktediriz. İzmir Limanı'na yönelik olarak TCDD Genel Müdürlü ile Ankara'ya dönüşümde bu konuyu görüşeceğim. Limandaki son durumu bilmiyorum ama gerekli görüşmeyi yapacağım’ dedi. Konuşmaların ardından EGİAD Başkanı Aydın Buğra İlter, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'a katılımları nedeniyle plaket verdi. N Ali BudakTarihi Agora Ören Yeri'ni de ziyaret ederek bilgi aldığını aktaran Elvan, özlerini şöyle sonlandırdı: İzmir'in merkezinde bile inanılmaz bir turizm potansiyeli var. Valimize ve Uğur Yüce beye bu alanlarla ilgili bakanlık olarak elimizden gelen desteği vereceğimizi söyledik. Üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz. Turizme kazandırılması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. İzmir’in turizm konusunda önemli bir potansiyeli var. Sadece bu ören yeri değil diğer potansiyel turizm noktalarıyla birlikte İzmir önemli bir turizm ve lojistik merkezi olacak. Alt yapı yatırımlarının tamamlanmasıyla da iç turizm İzmir'de canlanacak.