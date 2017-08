Bakan Sarıeroğlu, memurlar için yeni zam teklifini açıkladı

Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu memur zammı için yaptığı açıklamada 2018 ve 2019 memur zammı oranlarını revize ettiklerini belirtti. Bakan Sarıeroğlu; 2018 için hem ilk 6 ay hem de ikinci 6 ay için yüzde 3.5 zam, 2019 yılı için yaptığı açıklamada ilk 6 ay için yüzde 4, ikinci 6 için yüzde 5 olarak belirlediklerini ifade etti. Hemen sonrasında konuya ilişkin açıklama yapan Memur-SEN Başkanı Ali Yalçın; 'Bugün ifade edilen teklif elimize kalemi veriyor ama mürekkebi koymuyor.' dedi

Memur ve memur emeklilerinin 2018 ve 2019 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği "4. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri" kapsamında hükümet ve sendikalar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında bir araya geldi. Toplantı sonrası Bakan Julide Sarıeroğlu hükümetin memur ve emekliler için belirlediği yeni zam teklifini açıkladı.



4. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri kapsamında hükümetin memur ve emekliler için revize ederek duyurduğu zam oranları 2018 yılında her iki yarı yıl için yüzde 3.5+3.5 ve 2019 yılı ilk yarı yıl için yüzde 4, ikinci yarı yıl için ise yüzde 5 olarak belirlendi.



Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu açıklamasından notlar;



* 11 hizmet kolumuza ilişkin tekliflerin değerlendirildiği komisyon çalışmalarımız oldu. Beklentiler, ihtiyaçlarla ilgili talepler vardı. 776 maddeden oluşan talep listesiyle karşı karşıyaydık. 14 Ağustos tarihinde önce genele ilişkin değerlendirmelerimizi yaptık. İlk teklifimizi değerlendirmelerden sonra paylaştık.



* Memurlara 2018 ilk 6 ayda yüzde 3, ikinci altı ayda yüzde 3, 2019 yılında da aynı şekilde yüzde 3, artı yüzde 3 zam teklifimiz olmuştu. Ara değerlendirme sonrasında zam oranlarını 2018 için ilk 6 ayda yüzde 3.5, ikinci altı ayda yüzde 3.5, 2019 yılında da ilk 6 ay için yüzde 4, artı ikinci 6 ay için yüzde 5 olarak revize ettik.



* Bütün argümanları değerlendirdik ve bizim için bu teklif son teklif niteliğindedir. Bugün gece yarısına kadar vaktimiz var, başka mekanizmalara gerek kalmadan bu sürecin sona ermesini istiyoruz.



* Önümüzdeki dönemde üzerinde çalışmak üzere not aldığımız birçok husus oldu. Kamudaki kurullarımızın da etkin çalışması bizim önceliğimiz olacak. 2 yıllık konularda birçok sıkıntının talebin daha erken vakitlerde sonuca ulaşması için takipçi olacağız. Olumlu olarak bugün burada çok da iyi teklif verdiğimize inanıyorum. Hepinize teşekkür ederim.



Memur-SEN Başkanı Ali Yalçın'ın açıklamasından notlar;



* Toplu sözleşme sürecimizin son gününde sürecin sonuçlanmasına saatler kaldı. Önemli bir aşamaya geldiğini görüyorum. İlk teklife bütün hizmet kollarımızla birlikte 'Bu teklife kapalıyız' kartonuyla tepkimizi ortaya koyduk. Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun da ifade ettiği gibi takvim adım adım işledi. Yorucu bir süreç yaşadık. Kamuda 3.2 milyon çalışan ve 1.9 milyon emekli ve aileleri bu süreci çok yakından izliyor.



* Kamuda çok fazla sorun var. Bu süreci hepimiz adım adım izliyoruz. Bizim bu toplu sözleşmede de bir kez daha ifade etme fırsatı bulduğumuz şey; kamu sorun çözmek yerine sorun üretiyor. Bu çözüm mekanizmalarının yeniden ele alınmasına ihtiyaç olduğunu bir kez daha süreç ispat etmiştir.



'ELİMİZE KALEMİ VERİYOR AMA MÜREKKEBİ KOYMUYOR'



* Teklifler bize mesajlar yoluyla verilmeye çalıştı. Bizim bu konuya ilişkin bir cümle kurmamız mümkün olmadı. Bize mesaj değil rakam lazım diyerek tepkimizi ortaya koyduk. Bugün ifade edilen teklif elimize kalemi veriyor ama mürekkebi koymuyor. Teklifi adaletin kapısını aralıyor ama kalkınmanın aralamıyor.



* Bize zammı enflasyon canavarı değil, toplu sözleşme masası versin çağrımız karşılık bulmuştur. Milletin adamı versin kısmı karşılık bulmamıştır. Elbette biz de bir adım atacağız. Bütün reflekslerimizi eksiksiz yansıttık. Bu teklif sonrası konuyu bütün boyutuyla değerlendireceğiz ve ayrıca bir teklif sunacağız. Her 2 taraf için de imza altına aldığımız toplu sözleşmenin altında olmayı çok doğru bulmuyoruz. Kamu işveren heyeti de düşünmesin diyoruz.



'BAĞCIYI DÖVMEK GİBİ BİR DERDİMİZ OLAMAZ'



* Konuyu konfederasyonumuzda değerlendirecek ve kamuoyuna ayrıca bir teklif sunacağız. Bir noktaya yaklaşıyoruz ama bir noktaya varmak için daha süremiz var.



* Ne beklediğimizi anlatmakta güçlük çekmedik bugüne kadar. Bir tek amacımız var. Üzüm yemek... Bağcı dövmek gibi derdimiz olamaz. Söz konusu ülkeyse gerisi teferruattır deriz. Ülkeye zarar verecek bir şey bizim tarafımızdan arzulanmaz. Bütün bu çerçevede değerlendirmemizi yapıp bize ait uzlaşma eşiğini de belirterek konferasyonumuzla istişaremizi tamamladıktan sonra çok kısa saatler içerisinde teklifimizi açıklayacağız.



BİR ÖNCEKİ TEKLİF YÜZDE 3 OLARAK AÇIKLANMIŞTI



Üye yapısının belirlenmesinde hükümetin daha ağırlıklı olduğu Hakem Heyeti'nin son kararı memura verilecek zam oranında da son belirleyici olacak. 2010 yılına kadar Hakem Heyeti kararları hükümet açısından bağlayıcı değildi. Ancak o yıl yapılan anayasa değişikliği ile Hakem Heyeti kararına uymak taraflar açısından zorunlu hale getirildi.



Hakem Heyeti, Bakanlar Kurulu'nun yüksek yargı organı üyeleri arasından seçeceği bir üye, Çalışma Bakanı'nın belirleyeceği dört üye, sendikalar tarafından seçilecek dört üye ve sendikalar tarafından belirlenecek yedi üye arasından hükümetin belirleyeceği bir üyenin yanısıra, Bakanlar Kurulu'nun akademisyenler arasından seçeceği bir üyeden oluşuyor.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu geçen hafta toplu sözleşme görüşmeleri kapsamında memurlara 2018 ilk 6 ayda yüzde 3, ikinci altı ayda yüzde 3, 2019 yılında da aynı şekilde yüzde 3, artı yüzde 3 zam teklif etmişti. Sarıeroğlu altı aylık enflasyonun, ilgili tutarı aşması halinde fark ödeneceğini de belirtti.



Memur-Sen Başkanı Yalçın ise teklifin ardından masaya yüzde 16 ve yüzde 18 oranında ilk teklif ile geldiklerini belirterek kamunun teklifini müzakere etmeye değer bulmadığını belirterek "Bu teklife kapalıyız. Yeni makul teklifler bekliyoruz" demişti. Hükümet ve memur sendikalarının yürüttüğü toplu görüşmeler yaklaşık 3.2 milyon kamu görevlisi, 1.9 milyon memur emeklisini doğrudan ilgilendiriyor.



MEMUR-SEN 3 ALTERNATİF ÖNERİYORDU



Memur-Sen hükümete üç alternatifli teklif sunmuş ilk teklifte, 2018 yılının ilk altı ayında yüzde 10, ikinci altı ayında yüzde 6, 2019'un ilk altı ayında yüzde 10, ikinci altı ayında yüzde 8 zam talep etmişti.



İkinci teklifte, 1 Ocak 2018'den geçerli olmak üzere taban aylığa 75 lira net zam, aylık, taban aylık ve yan ödeme katsayılarına birinci altı ayda yüzde 7, ikinci altı ayda yüzde 7 zam talep ediliyor. 1 Ocak 2019'dan geçerli olmak üzere taban aylığa 75 lira net zam, aylık, taban aylık ve yan ödeme katsayılarına birinci altı ayda yüzde 7, ikinci altı ayda yüzde 7 zam istendi.



Üçüncü teklif ise 1 Ocak 2018'den geçerli olmak üzere ek ödeme oranlarına 15 puan ilave zam ve birinci altı ayda yüzde 6, ikinci altı ayda yüzde 6 zam ile, 2019 için birinci altı ayda yüzde 10, ikinci altı ayda yüzde 8 zam talebini içeriyor.



KAMU-SEN VE KESK'İN ÖNERİLERİ



Türkiye Kamu-Sen, 2018'de seyyanen net 150 lira, yüzde 10+10 artış ve bu artışların üzerine ekonomik büyüme ve refah paylarını içeren yüzde 3'lük zam ile 2019'da seyyanen net 150 lira ve yüzde 8+8'lik artış ile yüzde 3 ekonomik büyüme ve refah payı artışı teklifinde bulundu.



Kamu Emekçileri Sendikası (KESK) ise diğer konfederasyonlardan farklı olarak yüzdelik artış yerine en düşük kamu çalışanı maaşının kira, yakıt, çocuk ve aile yardımı hariç 3,450 liraya çıkarılmasını istiyor.



Hükümet geçtiğimiz ayın başında kamu işçileriyle 2017-2018 zammı için uzlaşmış, işçilere bu yıl için yüzde 7.5+5 zam verilmesi kararı alınmıştı.