Balık yemine gıda denetimi

Ege Bölgesi Sanayi Odası Üyesi Nedim Anbar, firmasının yılda en az 5 defa orkinos ithal ettiğini ve Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü'nün gereksiz kontrolü yüzünden yılda 100 bin lira ile 150 bin lira arasında kontrol parası vererek boşa para harcadıklarını iddia etti. Önceden böyle bir zorunluluklarının olmadığını ifade eden Anbar, Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü'nün Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü olmasından sonra böyle gereksiz analiz yöntemi uygulandığını belirtti

Süleyman Gülen- Balık ithalatında devletin zaten kontrol yaparak gıda sertifikasını verdiğini söyleyen Anbar, Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü'nün fazladan kontrol yapmasına ihtiyaç olmadığının altını çizdi. Anbar "Balık ithalatında analiz 2 veya 3 gün sürüyor. Diyoksin analizi 3 bin 200 lira, ağır metal analizi 500 lira. 3 bin 700 lira civarı bunlar tutuyor. Analiz süresi 2-3 gün tutunca da konteynerleri limandan alamadığımız için 2-3 günlük ardiye ücreti ödüyoruz. Bu ücret de 2 bin 500, 3 bin dolar tutuyor. Yani 16-17 bin Türk Lirası ardiye ücreti oluyor. 3-4 bin de analizlere vermiştik, etti 20 bin. Biz senede 6-7 parti ithalat yapıyoruz. Yıllık ithalatımız 5 defanın altına düşmediği için yıllık analiz ve ardiye maliyetimiz de 140 bin liranın altına düşmüyor. Bu da bizim için boşa giden yıllık 100 bin ile 150 bin lira arası para demek. Bununla alakalı yapılması gereken şey gayet basit. Tarım Bakanlığı bundan 5-6 sene önce yeniden bir yapılanmaya gidip bakanlıklardaki genel müdürlüklerde değişiklikler yapmıştı. Eskiden adı Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü olan genel müdürlük bugün Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü adına büründü. Su ürünleri onun içindeydi, oradan çıkartıldı. Şimdiki müdürlüğün adı gıda olunca her şeyi analize sokuyor. Halbuki orkinosun hayvan yemi olduğu dikkate alınarak bununla ilgili analiz ortadan kaldırılacak. Bunu analiz yapmaya lüzum yok ki. İhtiyaç olmayan, anlamsız bir analiz yöntemi. Bize ihtiyaç olmayan bir şey yaptırılıyor ve boşu boşuna para veriyoruz. Daha öncesinde böyle bir şey yoktu. Son 5-6 senedir bu iş böyle sürüyor. Yurtdışından gıda ithalatı yapılırken tabii ki de analiz yapılması normal, ancak orkinos insan gıdası değil ki. Bu hayvan yemi. Orkinosun ithalatı yapılırken bizim devletimiz zaten sağlık sertifikası veriyor. Gerekirse o zaman analizini yapıp elden geçirin. Devlet kontrol yaparken başlarda orkinosta sıkıntı çıksa zaten devlet gıda sertifikası vermez. Ayrıyetten bir daha kontrol yapıp bize boşa para verdirtmeyin" diye konuştu. N Süleyman Gülen