BAYOSB'de çalışan sayısı 5'e katlanacak

Ekonomide yaşanan dalgalanmalara rağmen 2018 için planlan yatırımların hepsini tamamlayan Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi (BAYOSB), bir yandan alt yapı çalışmalarını hızla tamamlarken öte yandan da faaliyete geçen yeni fabrikalarla büyümesini sürdürüyor.

Burcu Şahin - Yatırımcının üretim aşamasında en temel ihtiyaçları olan altyapı hizmetlerini kusursuz hale getirme yolunda temel yatırım olan doğalgaz'ı bölgeye getiren Bağyurdu OSB'de, İzmir İstanbul Otoyolu bağlantısı da geçtiğimiz günlerde tamamlanmıştı. Bu yatırımlar sürerken bölgede toplam 13 firma faaliyete geçti. 9 parselde de fabrika inşaatının sürdüğü BAYOSB, hızlı gelişimini 2019 yılında da devam ettirerek çalışan sayısını 5 kat artırarak 2 bin 500 kişiye ulaştıracak.

BAYOSB olarak düzgün bir yapılanma ve kusursuz alt yapı çalışmaları ile özellikle teknoloji temelli firmalar ve makine sektörünün kümelendiği bir OSB olduklarını ifade eden BAYOSB Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Telseren, 2018 yılı için 30 milyon liralık altyapı yatırımı hedefleyerek bunu etap etap hayata geçirdiklerini söyledi.



Makine üssü OSB

Firmaların temel ihtiyacı olan enerji sorununu çözen doğalgazın bölgeye geldiğini, eş zamanlı olarak İzmir İstanbul otoyolu bağlantısının da hizmete girmesi ile lojistik avantajlarını da katladıklarını anlatan Telseren, yüksek teknolojili üretim yapacak sanayicilerin bölgeye kazandırılarak katılımcı sayısını ve bölgedeki istihdamın arttırılmasını hedeflediklerini ifade etti. Telseren, "Konumuyla ve tamamlanan altyapısıyla yatırımcılara büyük avantajlar sunan Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi'nde rekabet gücü oluşturarak sektörün gelişimine katkı sağlamak, istihdamı arttırmak, gelişen teknolojinin takibini yapmak, kalifiye iş gücü oluşturmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ekonomik durum, yatırımcıları bazen ekstra temkinli olmaya itse de böylesi zamanlar doğru yatırımlar için en uygun zamanı ve imkanı da yaratıyor" diye konuştu.

Çalışan sayısı artacak

2018 itibariyle 500 kişi olan çalışan sayısının katılımcıların artmasıyla birlikte 2019 sonunda 2500 kişiyi aşacağını vurgulayan Telseren, "BAYOSB'de faaliyete geçmiş olan firmaları sayarsak; MCP Manisa Seramik Ürünleri , Sart Von Rohr Teknik Kontrol Vana, Viva Ambalaj, Lyksor Yapı Kimyasalları, Nif Gıda, Süleyman Yalçın Uludağ İş Makinaları, Birim Makina , Remo Ağır Makina, Borataş Makina, Vergo Enerji, Aymas Makina, Par-Mak Makina, Organize Yapı firmaları ön plana çıkıyor. 2019'da eklenecek firmalarla İzmir'in en önemli OSB'lerinin başında geleceğiz" diye konuştu.