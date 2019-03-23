Bekir Pakdemirli: Zeytinde hedef birinci lig

Baba ocağı, zeytin başkenti Akhisar’ı ziyaret eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Hedefimiz zeytin ve zeytinyağında birinci lig” dedi.

Akhisar Ticaret Borsası ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya katılan Bakan Pakdemirli, Akhisarlı çiftçi, üretici ve sanayiciler ile bir araya geldi. Üreticinin sorunları ve beklentileri üzerine gerçekleşen toplantıda konuşan Pakdemirli, Akhisar kendi başına Türkiye’deki 81 ilden daha fazla hasılasıyla bir tarım kenti olduğunu kanıtladığını söyledi.

Kendisinin de çiftçi aileden gelen biri olarak sorunları çok yakından bildiğini ifade eden Pakdemirli, zeytin üretiminde modern yöntemlerin hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. Tarımsal desteklemeleri 8 katına çıkarıp Türkiye geneli 16.1 milyar lira seviyesine ulaştıklarını ancak bunun yeterli olmadığını belirten Pakdemirli “Akhisar bir zeytin şehri ve zeytin aşığı biri olarak söylüyorum, artık bodur ağaçlara geçmemiz, zeytini makinalarla toplamamız lazım. Türkiye’nin büyük bir potansiyelimiz var, daha fazla dikim ve daha fazla ürünle zeytin üretiminde birinci ligi hedefliyoruz. Bozuk orman alanlarının değerlendirilmesi, toplama maliyetlerini düşürecek modern tekniklerle zeytinde lider bir Türkiye için çalışıyoruz” dedi.

Hayvancılık OSB'ye yeşil ışık

Bu açıdan da üreticinin zeytin ve zeytinyağı taleplerini çok yakından takip ettiklerini belirten Bakan Pakdemirli, özellikle Akhisar üreticisinin sulama, bozuk orman alanlarının kullanımı konusunda çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Yine üreticilerden gelen Hayvancılık OSB’nin kurulması yönündeki talebe de sıcak baktıklarını söyleyen Pakdemirli “Yer konusu çözülebilirse, biz her türlü yardıma açığız. Akhisar ciddi bir tarım kenti olmasının dışında, hayvancılık tarafından da önemli bir potansiyele sahip. Bu OSB’nin kurulması son derece anlamlı ve doğru bir karar olur” dedi.

En iyi kaptan Akhisar

Akhisar Ticaret Borsası Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Alper Alhat ise zeytin ve zeytinyağında KDV’nin yüzde 8’den yüzde 1’e indirilmesi için bakanlığa bir dosya sunduklarını hatırlatarak “Zeytin ve zeytinyağı üretiminde Türkiye’de ilk sıradayız. Hedefimiz bakanlığımızın hedefiyle aynı. Bir küresel ölçekte birinci lige çıkmak istiyoruz. Ancak bu istemekle olmaz. Bu çalışmak, üretmek, her şeyden öte kaliteli üretmekle olur. Akhisar buna hazır. Eğer birinci lige çıkacaksak, Akhisar bu işin en iyi takım kaptanıdır. Bu kaptan, Türkiye’yi birinci lige değil, süper lige çıkarır. Tek isteğimiz, üretimizin mevcut desteklemelerin yanında KDV indirimi ve prim desteğiyle de desteklenmesi” diye konuştu.

Tarım ve sanayide ilk

Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehmet Ulusoy ise Akhisar’ın Türkiye’de bir başka ilki de gerçekleştirdiğine dikkat çekti. Dr. Ulusoy, “Türkiye’de sanayileşen bölgelerde tarım geriler. Oysa biz, hem tarımda büyüdük hem sanayide. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz” dedi. Akhisar’ın zeytin, salça, biber başta olmak üzere tarım ürünlerinde yakaladığı zirve noktasının, tarıma dayalı sanayi üretimiyle perçinlendiğini söyleyen Dr. Ulusoy- Akhisar Organize Sanayi Bölgesi’ne ilaveten Türkiye’nin ilk Zeytin ve Zeytinyağı Türevleri OSB’sini hayata geçirdik. 25 yıl önce Akhisar’da sigortalı çalışan sayısı 5 bin iken, bugün bu rakam 30 bini geçiyor. Akhisar, işsizliğin olmadığı ender yerlerden biri. Ama önemli olan bunu sürdürebilir kılmak. İşte onun için desteklemelere ihtiyacımız var” dedi. Dr. Ulusoy ve Alhat, toplantı sonrasında Bakan Pakdemirli’ye Akhisar zeytin ve zeytinyağı armağan etti.