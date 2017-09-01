Benzincilerin yerini şarj istasyonları alacak

Otomotiv sektöründe gelecek 15 yılda önemli değişiklikler olacağına işaret eden ve içten yanmalı motorların ömrünü dolduracağına vurgu yapan Enriko Aliberti Bölge Müdürü Suat Özdağ, 'İçten yanmalı otomobillerin yerini hibrit ve elektrikli araçlar alacak' dedi

Ali Budak-



'Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da profesyoneller olarak 3'üncü kuşağın temsilcisi Andrea A. Aliberti'nin yanında yer alarak bilgi ve deneyimlerimizi bizlerden sonra gelecek genç ve yetenekli çalışma arkadaşlarımıza aktarıyor olacağız' diyen Enriko Aliberti Bölge Müdürü Suat Özdağ, 'Genç ve dinamik liderimizle birlikte bayrağımızı daha da yukarıya taşımaya ve gelecek kuşaklara daha iyi bir ülke, daha güzel bir İzmir ve daha başarılı bir şirket bırakmaya çalışacağız. Eğer biz olmasaydık, biz olamazdık. Biz, biz olmaya önem verdik. Birlikte çalışan olmaktan öte, aynı amaç için emek sarf eden, ter akıtan birbirini seven ve koruyan biz olduk...' diye konuştu.



İzmir Ticaret Odası kayıtlarında İzmir'de kurulmuş 3 numaralı şirket olma özelliği taşıyan, geçmişten bugüne İzmir'e değer katan bir firma Enriko Aliberti. Aliberti ailesinin 3'üncü kuşak temsilcileri tarafından yönetilen şirketin başarı hikayesini, Enriko Aliberti Bölge Müdürü Suat Özdağ anlattı.



*Enriko Aliberti firması İzmir'de çok ciddi bir tarihe sahip. İzmir'de Cumhuriyet döneminde kurulan ilk firmalardan biri olmasının yanı sıra ülke ekonomisinin gelişmesine de ciddi katkılar sağladı. Enriko Aliberti firması hakkında neler söyleyeceksiniz?



Firmamız 1935 yılında Merhum Enrico Aliberti tarafından, uluslararası ticaretin önemli merkezlerinden biri olan İzmir'de kuruldu. Dönemin en değerli tarım ürünlerinden üzüm, pamuk ve tütün ihracatıyla ülkemize döviz kazandırma konusunda önemli katkılarda bulundu. 1940'lı yıllarda İtalyan FIAT otomobil fabrikası ile yapılan görüşmeler sonucunda faaliyet alanını otomotiv sektörüne kaydırarak Ege ve Akdeniz bölgeleri bayiliğini aldı. 1966 yılında Otoyol (kurucu ortak) ve 1971 yılında Tofaş fabrikalarının üretime geçmesi ile Tofaş'ın çatısı altına girdi. Alfa Romeo ve Jeep markalarının Türkiye pazarına girmesiyle bu markaların da satışına başlayan Enriko Aliberti Otomobilcilik AŞ, 10 bin metrekare arazi üzerine kurulu 8 bin metrekarelik kapalı tesisi ve 100'ü aşkın çalışanıyla Türkiye'de ilk 3S (satış, servis, sigorta) bayi olmanın gururu ile toptan yedek parça hizmetlerini de veriyor.



*Şirket 3'üncü kuşak temsilcisi tarafından idare ediliyor. Ülkemizde köklü firmaların çoğunluğu 3'üncü kuşaklarını görmeden yok oluyor. Enriko Aliberti'nin her geçen yılda alanda daha da kökleştiğini görüyoruz. Şirketin yapısıyla ve bu kökleşme süreciyle ilgili detaylı bilgi verebilir misiniz?



82 yıllık deneyimini, sektöründe uzman eğitimli kadrosuyla bütünleştiren şirketimiz için en önemli unsur kayıtsız şartsız çalışan ve müşteri memnuniyeti olmuştur. Enriko Aliberti Otomobilcilik AŞ, 2010 yılında Aliberti ailesinin 3'üncü kuşak temsilcisi Andrea A. Aliberti'nin görev almasıyla; geçmişe kök salmaya, geleceğe güvenle yol almaya, istihdama ve ülke ekonomisine katma değer yaratmaya devam ediyor. Şirketimiz bayiliğini sürdürdüğü markalarda hem satış hem de satış sonrası değerlendirmelerde Türkiye derecelerine sahip. Kadrosunda birçok altın, gümüş ve bronz yıldız çalışanlar barındırıyor. Tofaş akademiden eğitim almış onlarca profesyonel satış danışmanı, lojistik uzmanı, kredi uzmanı, pazarlama uzmanı, satış sonrası servis danışmanı, müşteri ilişkileri uzmanı, servis teknik uzmanı ve teknik eleman, toptan yedek parça satış uzmanı, lojistik ve stok yöneten eleman yetiştirmiş ve otomotiv sektörüne kazandırmıştır. Enriko Aliberti AŞ. 1935 yılından bu yana vergilerini İzmir'de ödeyip tüm yatırımlarını güzel İzmir'imize yapmıştır. Bünyemizdeki çalışanların tamamı İzmir üniversitelerinden mezun olmuş gençlerden oluşuyor. İzmir aşığı Aliberti ailesinin, otomotiv sektöründe Fiat, Alfa Romeo ve Jeep bayiliğinin yanı sıra birçok otomobil markasının izmir bayiliklerinde de ortaklıkları bulunuyor.

'İzmir'de kurulan 3'üncü şirketiz'

Şirketin ilk kuruluşu tarım ürünleri ihracatı üzerineyken sonrasında otomotiv sektöründe Türkiye'nin öncülerinden oluyor. Enriko Aliberti şirketinin otomotiv sektörü harici başka alanlarda yatırımı bulunuyor mu? Bu konuda bilgi verebilir misiniz?



Enriko Aliberti, gelişen teknolojiye ayak uydurabilmek, bu konuda İzmir ve çevre illerde doğacak ihtiyaçlara cevap verebilmek amacıyla 1992 yılında fotokopi makinaları, faks makinaları, yazıcılar, bilgisayar, geniş format baskı makinaları, kağıt imha makinaları, elektronik yazı tahtaları ve diğer bilişim ürünleri konusunda mühendislik, satış ve satış sonrası servis hizmetlerini vermek amacıyla dijital baskı ve fotokopi sektörüne giriş yapmıştır. Konica Minolta Türkiye İş Teknolojileri AŞ'nin Ege Bölgesi ana dağıtıcısı olarak Konica Minolta markasının kalitesini ve güvencesini müşterilerimize sunuyoruz. Enriko Aliberti AŞ, özellikle fotokopi sektöründe, kiralama ve kopya başı maliyet çözümleriyle normal satışa alternatif çözümler sunarak yoğun iş ortamlarında profesyonel yöneticilere ve firmalara önemli faydalar sağlıyoruz. Bu noktada amacımız, düz müşteri-satıcı ilişkisinin ötesinde, doküman yönetimi ve bilgi teknolojileri açısından karşılaşılabileceğiniz her türlü problemin çözümünde yardımcı olacak bir çözüm ortağı olmaktır. İzmir iş aleminin en eski ve en köklü şirketlerinden biri olan Enriko Aliberti AŞ İzmir Ticaret Odası kayıtlarında, İzmir'de kurulmuş 3 numaralı şirket unvanını da taşımaktadır.

'Biz olmaya önem verdik'

*Firmanın yaşadığı değişim ve dönüşümler, dünyayı ve çağı yakından takip etme ve yaşanılan dönüşümleri önceden öngörüp, yerinde hamlelerde bulunmaları görünce yapılan yatırımların hep yerinde ve ileriye dönük olarak değerlendiriliyor. Bundan sonraki süreçte Enriko Aliberti'nin geleceğe yönelik hedefleri hakkında beler söyleyeceksiniz?



82 yıldır olduğu gibi büyümeye, İzmir'e yatırım yapmaya, istihdamı artırmaya ve güzel ülkemize faydalı olmaya devam edeceğiz. Şirketimizi kuran Merhum Enrico Aliberti'den sonra bayrağı devralan 2'nci kuşağın temsilcisi Sayın Enrico R. Aliberti ile şirketimiz büyüyerek zirveye ulaşmıştır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da biz profesyoneller 3'üncü kuşağın temsilcisi Andrea A. Aliberti'nin yanında yer alarak bilgi ve deneyimlerimizi bizlerden sonra gelecek genç ve yetenekli çalışma arkadaşlarımıza aktarıyor olacağız. Genç ve dinamik liderimizle birlikte bayrağımızı daha da yukarıya taşımaya ve gelecek kuşaklara daha iyi bir ülke, daha güzel bir İzmir ve daha başarılı bir şirket bırakmaya çalışacağız. 82 yıldır iş hayatımızda başarılı olmaya ve yaptıklarımızla iz bırakmaya çalıştık ve çalışmaya devam edeceğiz. Mutlu çalışanlar, mutluluğun oluşturduğu yüksek sinerji ve mutlu müşteri bizim olmazsa olmazlarımızdı. Öyle de olmaya devam edeceğiz. Mesaisine koşarak gelen insanlar, şirketi için iyi şeyler yapmaya çalışanlar, başarıyla coşan, eksik kaldığında üzülen ve çaba sarf eden Aliberti'liler... Eğer biz olmasaydık, biz olamazdık. Biz, biz olmaya önem verdik. Birlikte çalışan olmaktan öte, aynı amaç için emek sarf eden, ter akıtan, birbirini seven ve koruyan biz olduk... Biz oldukça çoğaldık, kopmadık, birbirimize bağlandık. Değişen iş yöntemleri ve insan kaynakları politikalarına rağmen kimseden vazgeçmedik, emekli olanlarla bile yolumuzu ayırmadık ve el ele çalışmaya devam ettik. Çalışma hayatındaki sıfatların sadece yetki ve sorumlulukları belirlediği, kimsenin kimseden farklı olmadığı tabanda eşit bir çalışma ortamı sağlamaya çalıştık. Taşıdıkları sıfatlarla birbirine hükmeden, ezen bir anlayışın yeşermesine hiçbir zaman izin vermedik. Vermeyeceğiz.



*Türkiye ekonomide genel olarak 2016 yılını kötü geçirdi. Dolayısıyla 2016 yılını çoğu şirket de kötü geçirdi. Ancak Enriko Aliberti'nin 2016 yılını nasıl geçirdiği konusunda genel bir değerlendirme yapabilir misiniz?



Otomotiv sektörüne genel olarak baktığımızda; 2016 yılının iç pazarda 1 milyon adedi zorladığını, otomobil satışlarının yüzde 4,5 seviyelerinde artış gösterdiğini, buna karşılık hafif ticari araç pazarında ise yüzde 6,5 azaldığını görüyoruz. Kasım ayında ÖTV artış beklentisi satışların patlamasına neden oldu. ÖTV'nin araç bedellerine göre artış göstermesiyle yapılan yeni düzenlemeye distribütör firmalar ÖTV bizden, kuru sabitledik ve 0 faiz kampanyaları ile yeni kampanyalar devreye sokarak satışların hızının kesilmesine izin vermedi. Satışlarda en büyük Pazar C segmentini oluşturan araçlarda gerçekleşti. Gerçekleşen satışlarda en büyük pay ise Sedan otomobillerde oldu. Hafif ticari araçlar satışında ise en yüksek satış adedine yüzde 71 pay ile Van tipi araçlar ulaştı. Yurt içi satışlardan en çok satış gerçekleştiren markalar sıralamasında; Volkswagen, Renault, Ford ve Fiat başta yer aldılar. Lüks araç sıralamasında ise Jeep 1'inci sırada yerini aldı. 2016 yılında Fıat da İzmir'de lider marka olmayı başardı. Dış ticaret verilerine baktığımızda ise Türkiye ihracatının yüzde 16,8'ini gerçekleştiren otomotiv sektörü 2016 yılında da ülke ekonomisinin lokomotif sektörleri arasındaki yerini korudu.



*2017'nin ilk yarısını da göz önüne alarak genel ülke ekonomisinin yanında otomotiv sektöründe nasıl değerlendirmelerde bulunursunuz? Ülke ekonomisinde açıklanan rakamlarla sürekli bir düzelme görünmesi ekonominin daha da iyiye gideceğini mi işaret ediyor?



Sektör 2017 yılının ilk 6 ayında (Ocak-Haziran) ihracatını yüzde 23,7 arttırarak 12 milyar $ seviyelerine taşıdı. Otomotiv sektörünün toplam ihracattan aldığı pay yüzde 19,9'a ulaşarak bütün sektörler içerisinde 1'inci sıraya yerleşti. 2017 yılının; iç pazardaki satışların yüzde 5-10 seviyelerinde daralacağı, ihracatta ise artış göstereceği bir yıl olacağını ön görüyoruz. Otomotiv sektöründe gelecek 15 yılda önemli değişiklikler olacak, içten yanmalı motorların yerini hibrit ve elektrikli araçlar alacak. Buna bağlı olarak satış sonrası ve servis süreçlerinin yeniden yapılanması gerekecek. Benzin istasyonlarının yerine, elektrikli araçların şarj edileceği istasyonlara ve servislere ihtiyaç duyulacak. Sektörde faaliyet gösteren ya da gösterecek olan tüm işletmelerin gelecek planlarını şimdiden yapmaları gerekiyor. Bu son derece önem taşıyor. Bu konuda gerekli işlemlerin yapılması gerekiyor. Otomotiv sektöründe gelecek 15 yılda önemli değişiklikler olacağına işaret eden ve içten yanmalı motorların ömrünü dolduracağına vurgu yapan Enriko Aliberti Bölge Müdürü Suat Özdağ, 'İçten yanmalı otomobillerin yerini hibrit ve elektrikli araçlar alacaktır. Buna bağlı olarak Türkiye'nin bu sürecin içerisinde yer alacak hamleleri yapması gerekiyor. Özellikle yeni süreçte satış sonrası ve servis süreçlerinin yeniden yapılanması da gerekecek. Benzin istasyonlarının yerine, elektrikli araçların şarj edileceği istasyonlara ve servislere ihtiyaç duyulacak. Sektörde faaliyet gösteren ya da gösterecek olan tüm işletmelerin gelecek planlarını şimdiden yapmaları gerekiyor' ifadelerini kullandı.'Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da profesyoneller olarak 3'üncü kuşağın temsilcisi Andrea A. Aliberti'nin yanında yer alarak bilgi ve deneyimlerimizi bizlerden sonra gelecek genç ve yetenekli çalışma arkadaşlarımıza aktarıyor olacağız' diyen Enriko Aliberti Bölge Müdürü Suat Özdağ, 'Genç ve dinamik liderimizle birlikte bayrağımızı daha da yukarıya taşımaya ve gelecek kuşaklara daha iyi bir ülke, daha güzel bir İzmir ve daha başarılı bir şirket bırakmaya çalışacağız. Eğer biz olmasaydık, biz olamazdık. Biz, biz olmaya önem verdik. Birlikte çalışan olmaktan öte, aynı amaç için emek sarf eden, ter akıtan birbirini seven ve koruyan biz olduk...' diye konuştu.İzmir Ticaret Odası kayıtlarında İzmir'de kurulmuş 3 numaralı şirket olma özelliği taşıyan, geçmişten bugüne İzmir'e değer katan bir firma Enriko Aliberti. Aliberti ailesinin 3'üncü kuşak temsilcileri tarafından yönetilen şirketin başarı hikayesini, Enriko Aliberti Bölge Müdürü Suat Özdağ anlattı.Firmamız 1935 yılında Merhum Enrico Aliberti tarafından, uluslararası ticaretin önemli merkezlerinden biri olan İzmir'de kuruldu. Dönemin en değerli tarım ürünlerinden üzüm, pamuk ve tütün ihracatıyla ülkemize döviz kazandırma konusunda önemli katkılarda bulundu. 1940'lı yıllarda İtalyan FIAT otomobil fabrikası ile yapılan görüşmeler sonucunda faaliyet alanını otomotiv sektörüne kaydırarak Ege ve Akdeniz bölgeleri bayiliğini aldı. 1966 yılında Otoyol (kurucu ortak) ve 1971 yılında Tofaş fabrikalarının üretime geçmesi ile Tofaş'ın çatısı altına girdi. Alfa Romeo ve Jeep markalarının Türkiye pazarına girmesiyle bu markaların da satışına başlayan Enriko Aliberti Otomobilcilik AŞ, 10 bin metrekare arazi üzerine kurulu 8 bin metrekarelik kapalı tesisi ve 100'ü aşkın çalışanıyla Türkiye'de ilk 3S (satış, servis, sigorta) bayi olmanın gururu ile toptan yedek parça hizmetlerini de veriyor.82 yıllık deneyimini, sektöründe uzman eğitimli kadrosuyla bütünleştiren şirketimiz için en önemli unsur kayıtsız şartsız çalışan ve müşteri memnuniyeti olmuştur. Enriko Aliberti Otomobilcilik AŞ, 2010 yılında Aliberti ailesinin 3'üncü kuşak temsilcisi Andrea A. Aliberti'nin görev almasıyla; geçmişe kök salmaya, geleceğe güvenle yol almaya, istihdama ve ülke ekonomisine katma değer yaratmaya devam ediyor. Şirketimiz bayiliğini sürdürdüğü markalarda hem satış hem de satış sonrası değerlendirmelerde Türkiye derecelerine sahip. Kadrosunda birçok altın, gümüş ve bronz yıldız çalışanlar barındırıyor. Tofaş akademiden eğitim almış onlarca profesyonel satış danışmanı, lojistik uzmanı, kredi uzmanı, pazarlama uzmanı, satış sonrası servis danışmanı, müşteri ilişkileri uzmanı, servis teknik uzmanı ve teknik eleman, toptan yedek parça satış uzmanı, lojistik ve stok yöneten eleman yetiştirmiş ve otomotiv sektörüne kazandırmıştır. Enriko Aliberti AŞ. 1935 yılından bu yana vergilerini İzmir'de ödeyip tüm yatırımlarını güzel İzmir'imize yapmıştır. Bünyemizdeki çalışanların tamamı İzmir üniversitelerinden mezun olmuş gençlerden oluşuyor. İzmir aşığı Aliberti ailesinin, otomotiv sektöründe Fiat, Alfa Romeo ve Jeep bayiliğinin yanı sıra birçok otomobil markasının izmir bayiliklerinde de ortaklıkları bulunuyor.Enriko Aliberti, gelişen teknolojiye ayak uydurabilmek, bu konuda İzmir ve çevre illerde doğacak ihtiyaçlara cevap verebilmek amacıyla 1992 yılında fotokopi makinaları, faks makinaları, yazıcılar, bilgisayar, geniş format baskı makinaları, kağıt imha makinaları, elektronik yazı tahtaları ve diğer bilişim ürünleri konusunda mühendislik, satış ve satış sonrası servis hizmetlerini vermek amacıyla dijital baskı ve fotokopi sektörüne giriş yapmıştır. Konica Minolta Türkiye İş Teknolojileri AŞ'nin Ege Bölgesi ana dağıtıcısı olarak Konica Minolta markasının kalitesini ve güvencesini müşterilerimize sunuyoruz. Enriko Aliberti AŞ, özellikle fotokopi sektöründe, kiralama ve kopya başı maliyet çözümleriyle normal satışa alternatif çözümler sunarak yoğun iş ortamlarında profesyonel yöneticilere ve firmalara önemli faydalar sağlıyoruz. Bu noktada amacımız, düz müşteri-satıcı ilişkisinin ötesinde, doküman yönetimi ve bilgi teknolojileri açısından karşılaşılabileceğiniz her türlü problemin çözümünde yardımcı olacak bir çözüm ortağı olmaktır. İzmir iş aleminin en eski ve en köklü şirketlerinden biri olan Enriko Aliberti AŞ İzmir Ticaret Odası kayıtlarında, İzmir'de kurulmuş 3 numaralı şirket unvanını da taşımaktadır.82 yıldır olduğu gibi büyümeye, İzmir'e yatırım yapmaya, istihdamı artırmaya ve güzel ülkemize faydalı olmaya devam edeceğiz. Şirketimizi kuran Merhum Enrico Aliberti'den sonra bayrağı devralan 2'nci kuşağın temsilcisi Sayın Enrico R. Aliberti ile şirketimiz büyüyerek zirveye ulaşmıştır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da biz profesyoneller 3'üncü kuşağın temsilcisi Andrea A. Aliberti'nin yanında yer alarak bilgi ve deneyimlerimizi bizlerden sonra gelecek genç ve yetenekli çalışma arkadaşlarımıza aktarıyor olacağız. Genç ve dinamik liderimizle birlikte bayrağımızı daha da yukarıya taşımaya ve gelecek kuşaklara daha iyi bir ülke, daha güzel bir İzmir ve daha başarılı bir şirket bırakmaya çalışacağız. 82 yıldır iş hayatımızda başarılı olmaya ve yaptıklarımızla iz bırakmaya çalıştık ve çalışmaya devam edeceğiz. Mutlu çalışanlar, mutluluğun oluşturduğu yüksek sinerji ve mutlu müşteri bizim olmazsa olmazlarımızdı. Öyle de olmaya devam edeceğiz. Mesaisine koşarak gelen insanlar, şirketi için iyi şeyler yapmaya çalışanlar, başarıyla coşan, eksik kaldığında üzülen ve çaba sarf eden Aliberti'liler... Eğer biz olmasaydık, biz olamazdık. Biz, biz olmaya önem verdik. Birlikte çalışan olmaktan öte, aynı amaç için emek sarf eden, ter akıtan, birbirini seven ve koruyan biz olduk... Biz oldukça çoğaldık, kopmadık, birbirimize bağlandık. Değişen iş yöntemleri ve insan kaynakları politikalarına rağmen kimseden vazgeçmedik, emekli olanlarla bile yolumuzu ayırmadık ve el ele çalışmaya devam ettik. Çalışma hayatındaki sıfatların sadece yetki ve sorumlulukları belirlediği, kimsenin kimseden farklı olmadığı tabanda eşit bir çalışma ortamı sağlamaya çalıştık. Taşıdıkları sıfatlarla birbirine hükmeden, ezen bir anlayışın yeşermesine hiçbir zaman izin vermedik. Vermeyeceğiz.Otomotiv sektörüne genel olarak baktığımızda; 2016 yılının iç pazarda 1 milyon adedi zorladığını, otomobil satışlarının yüzde 4,5 seviyelerinde artış gösterdiğini, buna karşılık hafif ticari araç pazarında ise yüzde 6,5 azaldığını görüyoruz. Kasım ayında ÖTV artış beklentisi satışların patlamasına neden oldu. ÖTV'nin araç bedellerine göre artış göstermesiyle yapılan yeni düzenlemeye distribütör firmalar ÖTV bizden, kuru sabitledik ve 0 faiz kampanyaları ile yeni kampanyalar devreye sokarak satışların hızının kesilmesine izin vermedi. Satışlarda en büyük Pazar C segmentini oluşturan araçlarda gerçekleşti. Gerçekleşen satışlarda en büyük pay ise Sedan otomobillerde oldu. Hafif ticari araçlar satışında ise en yüksek satış adedine yüzde 71 pay ile Van tipi araçlar ulaştı. Yurt içi satışlardan en çok satış gerçekleştiren markalar sıralamasında; Volkswagen, Renault, Ford ve Fiat başta yer aldılar. Lüks araç sıralamasında ise Jeep 1'inci sırada yerini aldı. 2016 yılında Fıat da İzmir'de lider marka olmayı başardı. Dış ticaret verilerine baktığımızda ise Türkiye ihracatının yüzde 16,8'ini gerçekleştiren otomotiv sektörü 2016 yılında da ülke ekonomisinin lokomotif sektörleri arasındaki yerini korudu.Sektör 2017 yılının ilk 6 ayında (Ocak-Haziran) ihracatını yüzde 23,7 arttırarak 12 milyar $ seviyelerine taşıdı. Otomotiv sektörünün toplam ihracattan aldığı pay yüzde 19,9'a ulaşarak bütün sektörler içerisinde 1'inci sıraya yerleşti. 2017 yılının; iç pazardaki satışların yüzde 5-10 seviyelerinde daralacağı, ihracatta ise artış göstereceği bir yıl olacağını ön görüyoruz. Otomotiv sektöründe gelecek 15 yılda önemli değişiklikler olacak, içten yanmalı motorların yerini hibrit ve elektrikli araçlar alacak. Buna bağlı olarak satış sonrası ve servis süreçlerinin yeniden yapılanması gerekecek. Benzin istasyonlarının yerine, elektrikli araçların şarj edileceği istasyonlara ve servislere ihtiyaç duyulacak. Sektörde faaliyet gösteren ya da gösterecek olan tüm işletmelerin gelecek planlarını şimdiden yapmaları gerekiyor. Bu son derece önem taşıyor. Bu konuda gerekli işlemlerin yapılması gerekiyor.