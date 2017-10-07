Beyaz eşya lüks değil, pırlantada ÖTV olsun!

Beyaz eşya, konut ve mobilyadaki ÖTV indirimi bitti. Bu üç sektörde 1 Ekim'den itibaren eski vergi oranlarına dönüldü. ÖTV’nin kaldırılmasıyla birlikte beyaz eşya sektörünün hareketlendiğini söyleyen Aztekin, ‘ÖTV’nin beyaz eşyadan tamamen kaldırılması lazım. Çünkü beyaz eşya günümüzde lüks olmaktan çıkmış durumda. Her insanın evinde olan bir ürün lüks kategorisinden çıkartılmalı. Zaten ÖTV’nin pırlanta ve altın gibi lüks ürünlerde geçerli olması gerekiyor’ diye konuştu

Ali Budak- Hükümetin

Satışlarda 8 ayda yüzde 7 artış oldu

ÖTV indiriminin beyaz eşya satışları üzerinde çok büyük etkisi olduğunu belirten İzmir Beyaz Eşya Satıcıları Derneği Başkanı Metin Aztekin, ‘ÖTV indirimiyle sektörde çok büyük hareketlilik yaşandı. Yılın ilk 8 ayında satışlarda geçen yıla göre yüzde 7 artış yaşandı. Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği verilerine baktığımızda da bu görünüyor. Ocak-Ağustos döneminde üretilen yaklaşık 19 milyon beyaz eşyanın 6 milyonu iç pazarda satıldı. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, derin dondurucu, kurutucu ve fırından oluşan 6 beyaz eşya grubunda 2016'nın 8 ayında satılan 4 milyon 917 bin 278 ürün sayısı, bu yılın aynı döneminde ise 6 milyon 76 bin 147'ye yükseldi.

ÖTV tamamen kaldırılmalı

2017 yılının ilk 8 aylık sürecinde beyaz eşya sektöründe ciddi bir hareketlilik olduğunu vurgulayan Aztekin, şöyle devam etti: Sektörde yaşanan bu hareketlilik ÖTV’nin kaldırılmasıyla doğrudan ilişkilidir. 2017 yılının ilk 8 ayında bu rakam 6 milyon 76 bin 147’ye ulaştı. Bu rakam sektör açısından çok önemli. Şubat ayında başlayan uygulama önce Nisan daha sonra da Eylül ayına kadar uzatıldı. Yetkililer de sektördeki hareketliliğin farkında. Bu canlılığın hem sektöre hem istihdama hem de ülke ekonomisine faydası oldu. Satışların artmasında beyaz eşyada ÖTV'nin kalkmasının etkisi çok büyük. Bu verginin beyaz eşyadan tamamen kaldırılması lazım. Çünkü beyaz eşya günümüzde lüks olmaktan çıkmış durumda. Her insanın evinde olan bir ürün lüks kategorisinden çıkartılmalı. Zaten ÖTV’nin

‘Fiyatlar yüzde 7 artacak’

Beyaz eşya sektörünün istihdama katkı yapan önemli sektörlerden biri olduğuna vurgu yapan Aztekin, ‘ÖTV sayesinde sektörde hareketlilik oldu. Zaten yetkililer de bu süreyi eylüle kadar ondan dolayı uzattı. Bu, hem sektör hem de istihdam anlamında ülke ekonomisine çok ciddi bir yarar sağladı. Yapılan düzenlemeyle de beyaz eşya satışlarında yüzde 25'e yakın artış oldu. Tabi bu artış devletin vergi gelirlerini de yükseltti. ÖTV’nin tamamen kaldırılmasıyla hem üreticinin hem de tüketicinin memnuniyeti sağlanır. Bakanımızın açıklamalarına göre de ÖTV kaldırılacak. Kaldırılmasıyla ise beyaz eşya fiyatlarında yaklaşık yüzde 7'lik bir artış olacak’ dedi.

Sektörde canlanma var ama ÖTV indirimi yok

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, beyaz eşya ve mobilyada fiyatlar, vergi indiriminin başladığı şubat ayında bir önceki yılın altına indi. Ancak, izleyen aylarda tekrar artmaya başlayan fiyatlar ağustos ayı itibarıyla ocak ayının da üzerine çıktı. Merkez Bankası'nın ‘Yeni Konut Fiyat Endeksi’ de vergi indirimini izleyen aylarda artışını sürdürdü. Örneğin Ocak 2017’de ortalama 203 lira olan masa fiyatı şubatta indirimin ardından 195 liraya düştü, ağustosa gelindiğinde de fiyat 220 liraya yükseldi. Ocak ayına göre artış yüzde 8.2 oldu. Buzdolabı fiyatı ise 1.526 lirayken şubatta 1.497 liraya düşüp, ağustosta ise ocağa göre yüzde 4.4 artışla 1.593 liraya çıktı. Yeni konut fiyatında ise şubat ayı dahil çıkış gözlendi. Konut fiyat endeksi 217 lirayken, şubatta 221 liraya, ağustosta ise yüzde 5 yükselişle 228 liraya çıktı. Hükümetin beyaz eşya , konut ve mobilyada gittiği ÖTV indirimiyle hedeflediği ekonomik canlanma sağlandığı için süreyi uzatılmadı ve indirim 1 Ekim’de kaldırıldı. Kaldırılmasıyla mobilyada KDV yüzde 8'den 18'e, geçici olarak sıfıra indirilen beyaz eşyadaki özel tüketim vergisinde (ÖTV) yüzde 6.7 oranına yeniden dönüldü. Arsa metrekare fiyatı bin liranın üzerinde olan 150 metrekarenin altındaki lüks ve birinci sınıf inşaat grubunda yer alan konutlarda KDV yüzde 8’den 18’e çıktı. Arsa metrekare fiyatı 500-bin lira arasındaki konutlarda ise KDV yüzde 1’den yüzde 8’e yükseldi. 1 Ekim’den itibaren üretici ve satıcılar ise vergi artışını fiyatlara, dolayısıyla tüketiciye yansıttı.ÖTV indiriminin beyaz eşya satışları üzerinde çok büyük etkisi olduğunu belirten İzmir Beyaz Eşya Satıcıları Derneği Başkanı Metin Aztekin, ‘ÖTV indirimiyle sektörde çok büyük hareketlilik yaşandı. Yılın ilk 8 ayında satışlarda geçen yıla göre yüzde 7 artış yaşandı. Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği verilerine baktığımızda da bu görünüyor. Ocak-Ağustos döneminde üretilen yaklaşık 19 milyon beyaz eşyanın 6 milyonu iç pazarda satıldı. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, derin dondurucu, kurutucu ve fırından oluşan 6 beyaz eşya grubunda 2016'nın 8 ayında satılan 4 milyon 917 bin 278 ürün sayısı, bu yılın aynı döneminde ise 6 milyon 76 bin 147'ye yükseldi.2017 yılının ilk 8 aylık sürecinde beyaz eşya sektöründe ciddi bir hareketlilik olduğunu vurgulayan Aztekin, şöyle devam etti: Sektörde yaşanan bu hareketlilik ÖTV’nin kaldırılmasıyla doğrudan ilişkilidir. 2017 yılının ilk 8 ayında bu rakam 6 milyon 76 bin 147’ye ulaştı. Bu rakam sektör açısından çok önemli. Şubat ayında başlayan uygulama önce Nisan daha sonra da Eylül ayına kadar uzatıldı. Yetkililer de sektördeki hareketliliğin farkında. Bu canlılığın hem sektöre hem istihdama hem de ülke ekonomisine faydası oldu. Satışların artmasında beyaz eşyada ÖTV'nin kalkmasının etkisi çok büyük. Bu verginin beyaz eşyadan tamamen kaldırılması lazım. Çünkü beyaz eşya günümüzde lüks olmaktan çıkmış durumda. Her insanın evinde olan bir ürün lüks kategorisinden çıkartılmalı. Zaten ÖTV’nin pırlanta ve altın gibi lüks ürünlerde geçerli olması gerekiyor. Eğer kaldırılırsa bu sektör açısından çok olumlu gelişmelere yol açar.Beyaz eşya sektörünün istihdama katkı yapan önemli sektörlerden biri olduğuna vurgu yapan Aztekin, ‘ÖTV sayesinde sektörde hareketlilik oldu. Zaten yetkililer de bu süreyi eylüle kadar ondan dolayı uzattı. Bu, hem sektör hem de istihdam anlamında ülke ekonomisine çok ciddi bir yarar sağladı. Yapılan düzenlemeyle de beyaz eşya satışlarında yüzde 25'e yakın artış oldu. Tabi bu artış devletin vergi gelirlerini de yükseltti. ÖTV’nin tamamen kaldırılmasıyla hem üreticinin hem de tüketicinin memnuniyeti sağlanır. Bakanımızın açıklamalarına göre de ÖTV kaldırılacak. Kaldırılmasıyla ise beyaz eşya fiyatlarında yaklaşık yüzde 7'lik bir artış olacak’ dedi.Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, beyaz eşya ve mobilyada fiyatlar, vergi indiriminin başladığı şubat ayında bir önceki yılın altına indi. Ancak, izleyen aylarda tekrar artmaya başlayan fiyatlar ağustos ayı itibarıyla ocak ayının da üzerine çıktı. Merkez Bankası'nın ‘Yeni Konut Fiyat Endeksi’ de vergi indirimini izleyen aylarda artışını sürdürdü. Örneğin Ocak 2017’de ortalama 203 lira olan masa fiyatı şubatta indirimin ardından 195 liraya düştü, ağustosa gelindiğinde de fiyat 220 liraya yükseldi. Ocak ayına göre artış yüzde 8.2 oldu. Buzdolabı fiyatı ise 1.526 lirayken şubatta 1.497 liraya düşüp, ağustosta ise ocağa göre yüzde 4.4 artışla 1.593 liraya çıktı. Yeni konut fiyatında ise şubat ayı dahil çıkış gözlendi. Konut fiyat endeksi 217 lirayken, şubatta 221 liraya, ağustosta ise yüzde 5 yükselişle 228 liraya çıktı.