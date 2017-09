Beyaz et sektörü büyüdü, mısır üretimi arttı

Türkiye'de özellikle etlik piliç endüstrisinin gelişmesiyle artan yem talebini karşılamak için yaygınlaşan dane mısır üretimi, son 10 yılda yüzde 81 artarak 6,4 milyon tona yükseldi

Geçen yıl yaklaşık 6 milyon dekar arazide ekimi yapılan dane mısırda Adana, Mardin, Şanlıurfa, Sakarya, Osmaniye, Manisa, Mersin, Kahramanmaraş, Konya, Bursa, Aydın ve İzmir öne çıkan iller oldu.



Akdeniz, geçen yıl 2 milyon 148 bin tonla en fazla mısır üretiminin gerçekleştiği bölge olurken, bu bölgeyi 1 milyon 656 bin tonla Batı Anadolu ve Ege, 1 milyon 630 bin tonla Güneydoğu Anadolu izledi.



Yılda ortalama 200 bin ton dane mısır üretimin yapıldığı İzmir'de üretim, erken hasat avantajı ve dekar başına yüksek verimi dolayısıyla Küçük Menderes Ovası'nda yoğunlaşıyor.



Bölgenin önemli üretim merkezlerinden Torbalı ilçesinde 10 yıl önce 30 bin dekar arazide yaklaşık 29 bin ton gerçekleşen mısır üretiminde ekilen arazi miktarı, aradan geçen sürede neredeyse iki kat artarak 59 bin dekara, üretilen mısır ise yüzde 146 artarak 72 bin tona yükseldi.



Hasadın başladığı Torbalı'nın uçsuz bucaksız tarlalarında sabahın erken saatlerinde biçerdöverlerle kesilen mısırlar, tane haline getirildikten sonra kamyonlara yüklenerek kırmızı ve beyaz et sanayisi için yetiştirilen hayvanlara yem olmak üzere işleme tesislerine gönderiliyor.



Türkiye genelinde ise özellikle etlik piliç endüstrisinin gelişmesiyle artan yem talebini karşılamak için yaygınlaşan dane mısır üretimi, 10 yılda yüzde 81 artarak 6,4 milyon tona yükseldi.



Üretilenin yüzde 85'i yem sanayisine

İlçeye 54 milyon liralık katma değer

"Erkenci hasat avantajı var"

Türkiye Yem Sanayicileri Birliği (TÜRKİYEM-BİR) Başkanı Ülkü Karakuş, Türkiye'de mısır üretiminin 2003 yılından bu yana düzenli bir şekilde arttığını, bunda mısır üretimini özendiren devlet politikaları ile sürekli büyüyen yem sektörünün etkili olduğunu söyledi.Yem sanayisinin de beyaz et sektörüne paralel büyüdüğüne işaret eden Karakuş, "Şu an Türkiye'de üretilen ve 6,5 milyon tona yaklaşan yemlik mısırın, 1 milyon tonu nişasta sanayisinde kullanılıyor. Üretimin neredeyse yüzde 85'ine denk gelen 5,5 milyon tonu ise yem sektöründe kullanılıyor. Buna rağmen geçen yıl ihtiyacımızı karşılamak için 1,5 milyon ton mısır ithal ettik." dedi.Karakuş, mısırın daha çok tavuk yemi olarak kullanıldığına dikkati çekerek, "Beyaz et sektörünün talebi sürekli artıyor. Bu sene de talep artışı var. Bu taleple sektörümüz yüzde 10 civarında büyüyecek. Yem sektöründe yüzde 10 büyüme demek 500 bin ton mısır ihtiyacı demek." diye konuştu.Torbalı Ziraat Odası Başkanı Yılmaz Girgin de yem sanayisinin talebinin artması, yüksek verimli tohumların kullanılması, mısırın pamuğa alternatif olması, prim, gübre, mazot gibi desteklerle üretimin özendirilmesi gibi nedenlerle ilçede yemlik mısır üretiminin hızla yaygınlaştığını kaydetti.Girgin, ilçede tarım yapılan 250 bin dekar arazinin 47 bin dekarında dane mısır, 25 bin dekarında ise silajlık mısır yetiştirildiğini belirterek, "Dekar başına bin 500 ila bin 600 kilogram arasında değişen miktarlarda mısır elde edilmektedir. Değer olarak Torbalı'nın ürettiği mısır, ilçedeki 2 bin üreticiye toplam 54 milyon 300 bin liralık bir katma değer sağlamaktadır." dedi.Torbalı'nın Türkiye'de diğer mısır yetiştirilen alanlara göre bazı avantajları olduğunu vurgulayan Girgin, "Torbalı'da mısırın en önemli özelliği ülke bazında en erkenci hasadın burada başlamasıdır. Kalite anlamında da yüksek bir seviye yakalanmıştır. Dekar başına verimde de diğer bölgelere yüksek bir seviye yakaladık." diye konuştu.Pancar Mahallesi'nde yemlik mısır üreten Özkan Burgaz ise bu yıl geçen seneye göre yüksek verim elde ettiklerini belirterek, "Verim de fiyatlar da bu yıl çok güzel. Geçen yıl dane mısırın kilogram fiyatı 68 kuruştu, bu sene 77 kuruşa yükseldi. Üreticiler olarak memnunuz." ifadelerini kullandı.