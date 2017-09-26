Bugün depoları doldurun. Motorine zam geliyor!

Motorine, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere, litre başına 13 kuruş zam geliyor

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'nın (PÜİS) sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "27 Eylül tarihinden geçerli olmak üzere motorinde 13 kuruş zam beklenmektedir" denildi.

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