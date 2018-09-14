Cari açık rakamları açıklandı

Cari işlemler açığı Temmuz'da, geçen yılın aynı dönemine göre 2.96 milyar dolar düşüşle, 1 milyar 751 milyon dolara indi

Cari işlemler açığı, Temmuz'da geçen yılın aynı ayına göre, 2.96 milyar dolar düşüşle, beklentiler doğrultusunda 1 milyar 751 milyon dolara geriledi.

CARİ İŞLEMLER AÇIĞI 54 MİLYAR 560 MİLYON DOLAR OLDU

Merkez Bankası verilerine göre, Temmuz ayı sonunda 12 aylık cari işlemler açığı 54 milyar 560 milyon dolar oldu.

TEMMUZ AYINDA DIŞ TİCARET AÇIĞI 2 MİLYAR 533 MİLYON DOLAR AZALDI

Temmuz'da, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre 2 milyar 533 milyon dolar azalarak, 4 milyar 799 milyon dolara, birincil gelir dengesi açığı 25 milyon dolar azalarak 592 milyon dolara geriledi.

BİRİNCİL GELİR DENGESİ 28 MİLYON DOLAR AZALARAK 524 MİLYON DOLARA GERİLEDİ

Buna göre, hizmetler dengesinden kaynaklanan net girişler de, bir önceki yılın aynı ayına göre 673 milyon dolar artışla 3 milyar 593 milyon dolara çıktı. Bu gelişmede, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirlerin 578 milyon dolar artarak 3 milyar 62 milyon dolara yükselmesi etkili oldu. Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 28 milyon dolar azalarak 524 milyon dolara geriledi.

Ayrıca, geçen yılın Temmuz ayında 318 milyon dolar net giriş gösteren ikincil gelir dengesi kalemi, bu yılın aynı ayında 47 milyon dolara geriledi.