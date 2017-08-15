Cezayir yasağının Ege'ye maliyeti 22 milyon dolar

Cezayir 24 ürünün ithalatının bankacılık kanalıyla yapılmasını yasakladı. Sadece Türkiye'ye özel olmayan bu kararın, en çok Türk ihracatçılarına zarar vereceği öğrenildi. Yasaklamanın 2017'nin son 5 ayında Cezayir ile olan ihracatta Ege'de yaklaşık 22 milyon dolar zarara yol açması bekleniyor

Zeynep Kaya-



2016 verilerine göre Ege'den Cezayir'e toplam 79 milyon 771 bin dolar değerinde ihracat yapıldığı kaydedildi. 2017'de 1 Ocak ve Temmuz sonu itibariyle ise Ege'den Cezayir'e toplam 48 milyon 536 bin dolar ihracat gerçekleştirildi. 2017'nin ilk 7 ayında 48 milyon 536 bin dolar ihracat rakamları elde eden Ege'nin, Cezayir'in uygulamış olduğu yasaklama kararından sonra yasaklanan ürünlerde 2016'ya kıyasla Ağustos başı ve Aralık sonu itibariyle 22 milyon dolar civarı bir kayıpla zarar göreceği bekleniyor.





Yasak gelen ürünler



Cezayir'in yasakladığı endüstriyel ürünler plastik ürünler, su tesisatı, elektrik trafoları, mermer, granit, kırmızı renkli ürünler, halılar, mobilya ve aydınlatmalar iken, gıda ürünleri ise şu şekilde: çorba, haşlama için hazır ürün ya da bulyon, hazır soslar (mayonez, ketçap ve harissa vb. diğer soslar), hazır hardal, ekmek, pizza, makarnalar, kabuklu ve kabuksuz kuru meyveler, yer fıstıkları, meyve suları, karışık meyve suları, su, mineral ve maden suyu, tatlılar, reçeller ve marmelatlar, dolgusuz tablet çikolata, tatlandırıcı içeren kızarmış ekmek, waffle ve gofretler, çikolata ve kakao içeren diğer hazır gıda ürünleri, konserveler.



Cezayir , uluslararası anlaşmalara aykırı olarak gıdadan plastiğe 24 ürün kaleminde ithalatı durdurdu. 24 ürünün ithalatının bankacılık kanalıyla yapılmasını yasaklayan Cezayir hükümeti, imza attığı uluslararası anlaşmaları da aynı zamanda çiğnemiş oldu. Ekmekten suya, makarnadan çikolataya, plastik ürünlerden mobilyaya kadar toplam 24 üründe Cezayir pazarının Türkiye'ye kapanmasına sebep olan bu karar, ürünlerin ithalatının bankacılık kanalıyla yapılmasını yasaklayarak, Cezayir'e ihracat ı durdurdu. İstanbul Kimyevi Maddeler ve İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akyüz, sadece Türkiye'ye özel olmayan bu karardan en çok zararı Türk ihracatçılarının göreceğini vurguladı. Ege 'nin Cezayir ile olan ihracatında, 2017'nin Ocak-Temmuz arası ilk yedi aylık ihracat rakamlarına bakınca 48 milyon 536 bin dolar değerinde ihracat yaptığı görülüyor. 2017'nin son 5 ayı içerisinde ise 2016'ya kıyasla Cezayir ile olan ihracatının toplam 22 milyon dolar civarı azalması bekleniyor.2016 verilerine göre Ege'den Cezayir'e toplam 79 milyon 771 bin dolar değerinde ihracat yapıldığı kaydedildi. 2017'de 1 Ocak ve Temmuz sonu itibariyle ise Ege'den Cezayir'e toplam 48 milyon 536 bin dolar ihracat gerçekleştirildi. 2017'nin ilk 7 ayında 48 milyon 536 bin dolar ihracat rakamları elde eden Ege'nin, Cezayir'in uygulamış olduğu yasaklama kararından sonra yasaklanan ürünlerde 2016'ya kıyasla Ağustos başı ve Aralık sonu itibariyle 22 milyon dolar civarı bir kayıpla zarar göreceği bekleniyor.Cezayir'in yasakladığı endüstriyel ürünler plastik ürünler, su tesisatı, elektrik trafoları, mermer, granit, kırmızı renkli ürünler, halılar, mobilya ve aydınlatmalar iken, gıda ürünleri ise şu şekilde: çorba, haşlama için hazır ürün ya da bulyon, hazır soslar (mayonez, ketçap ve harissa vb. diğer soslar), hazır hardal, ekmek, pizza, makarnalar, kabuklu ve kabuksuz kuru meyveler, yer fıstıkları, meyve suları, karışık meyve suları, su, mineral ve maden suyu, tatlılar, reçeller ve marmelatlar, dolgusuz tablet çikolata, tatlandırıcı içeren kızarmış ekmek, waffle ve gofretler, çikolata ve kakao içeren diğer hazır gıda ürünleri, konserveler.