Dacia yeni Duster’ini tanıttı

Ali Budak- Ermat Motorlu Araçlar’ın Gaziemir’deki merkez binasında yapılan etkinliğe yeni Duster’i deneyimlemek isteyen çok sayıda vatandaş yoğun ilgi gösterdi. Tanıtım toplantısına Renault Mais Türkiye Şebeke ve Satış Müdürü Barış Özkan, Dacia Ege Bölge Müdürü Bora Demiralp ve Ermat Dacia Satış Müdürü Ömer Gündem, Ermat Yönetim Kurulu Üyesi Aslı Özerinç Mayadağ ve Renault ve Dacia müdürleri katıldı.
Yeni Duster ‘Hakkını ver’ sloganıyla satışa çıktı
Yeni Duster’inlansman renklerini Şili’nin kuzeyinde buluna dünyanın en kuru çölü Atacama Çölü’nden aldığını belirten Ermat Motorlu Araçlar A.Ş. Dacia Satış Müdürü Ömer Gündem, ‘Yeni Duster’in tanıtımını ve deneyimlenmesini ‘Hakkını ver’ sloganıyla İzmir’in en büyük araç satış merkezlerinden olan Gaziemir Ermat’ta gerçekleştiriyoruz. Ermat Motorlu araçlar A.Ş. olarak Türkiye’de ilk 3 içinde yer alıyoruz. Yeni Duster ile de bu sıralamamızı daha yukarılara çıkarmak istiyoruz. Dacia, ilk Duster’dan bu yana dünyada yaklaşık 2 milyon adet satış gerçekleştirildi. 2017 yılında Türkiye’de yaklışık 17 bin adet satıldı. 2018 yılında yeni Duster ile yaklaşık 20 bin satış yapma hedefi bekleniyor. Bunun yanı sıra yeni Duster’i 70 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuyoruz’ dedi.
Yeni Duster rengini Dünya’nın en kuru çölü Atacama’dan alıyor
Yeni Duster, lansman renklerini Şili'nin kuzeyinde bulunan dünyanın en kuru çölü Atamaca'dan alıyor. Santiago’dan Calama'ya uçak veya karayolu ile gelinebilir. Karayolunu tercih ederseniz 19 saatlik bir yolcuğu göze almanız gerekiyor Deniz kıyısında çöl olur mu diyebilirsiniz, ancak Antartika’dan gelen etkisi ile buraya yıllarca, bazı kaynaklara göre 40-50 yıldır hiç yağmur yağmamış. İklim bilimciler buraya dünyanın en kurak çölü diyorlar. Ve bu çölün 15 milyon yıllık olduğunu ifade ediyorlar. Bu çöl, Peru’nun güneyinden Şili’nin kuzeyine, kıyı şeridinden And dağlarına kadar uzanıyor ve yaklaşık 90 bin kilometrekarelik bir alanı kapsyor. Atacama Çölü, ölmeden önce görülmesi gereken yerler arasında, ancak oldukça zorlu ve zahmetli bir rota. Atacama Çölü Ürdün’deki Petra'ya benzeyen dik yamaçlı derin vadileri, tuzla kaplı dev duvarların bulunduğu geniş tuz havzalar, ay yüzeyini andıran ‘Ay Vadisi’, Ürgüp peribacalarını andıran ‘Ölüler Vadisi’ muhteşem gayzerleri ile görülmesi gereken çok ilginç yerlerden biri. Çöl, yüksek irtifada yer aldığından zaman zaman nefes sorunu yaşayabilirsiniz. Bu nedenle koko yaprağı çiğnemeniz ve koko çayı içmeniz öneriliyor ihtiyaç duyulduğunda oksijen tüpleri kullanılıyor.
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