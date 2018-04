Demirtaş adaylıktan çekilmesiyle Özgener başkan!

İzmir Ticaret Odası (İZTO) seçimlerinde sona yaklaşılırken Yönetim Kurulu Başkan Adayı Mahmut Özgener’e bildiriyle destekleyen meclis üyesi sayısının 105’i geçmesinin ardından 26 yıldır başkanlık görevini yürüten ve yeni dönemde son ana kadar seçimde olacağını ilan eden Ekrem Demirtaş adaylıktan çekildi. Bu durum ise kulislerde ‘Demirtaş kazanmayacağını anladı ve adaylıktan çekildi’ olarak yorumlandı

İzmir Ticaret Odası seçimlerinde yarışın Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş ile Türkiye Futbol Federasyonu Eski Başkanı Mahmut Özgener arasında geçmesi beklenirken flaş bir gelişme yaşandı. İzmir Ticaret Odası seçimlerine saatler kala çok kritik bir gelişme yaşandı. 26 yıldır başkanlık görevini yürüten ve yeni dönemde başkanlık yarışına soyunan Ekrem Demirtaş, adaylıktan çekildiğini açıkladı. Adaylıktan çekilme nedeni olarak ise 105 meclis üyesinin imzalı olarak Özgener’i destekleyeceğini açıklaması gösteriliyor.Mevcut başkan Demirtaş yaptığı açıklamada, ‘1992 yılından bu yana 26 yıl aralıksız Başkanlığını yaptığım Odamın, huzurlu bir çalışma dönemi geçirmesi için tüm görevlerimden ayrılarak veda ediyorum. Bugüne kadar desteğini eksik etmeyen Basın Mensuplarımıza, Yöneticilerine, Yönetim ve Meclislerde görev yapan Ticaret Odamız mensuplarına ve çalışanlarına da teşekkür ediyorum’ dedi. Kulislerde bu durum ise şöyle yorumaldnı: Demirtaş kazanmayacağını anladı ve adaylıktan çekildi. Kazanamayacağı seçime zaten girmesi beklenmiyordu. Her şey pazartesi yapılan komite seçimlerinden sonra netleşti. Ancak Demirtaş son olarak taktik savaşına girdi ve orada da 105 meclis üyesinin imzalı Özgeneri’i destekleyeceğini açıklamasıyla dün gece itibariyle çekildiğini açıkladı. Değişim kazandı.İzmir Ticaret Odası (İZTO) seçimlerine Demirtaş’ın çekilmesiyle tek aday olarak giren Özgener, kendisini imzalı bildiriyle destekleyen 105 meclis üyesinin desteğini üyelerin refahı ve kent ekonomisinin kalkınması için kullanacağını söyleyerek, ‘Meclis üyelerimizin yardımıyla seçimin ardından İzmir’in ticari hayatında yeni bir sayfa açacağız. Değişimi, yaşamımızın her anında görmeye hazır olun. Son iki gündür üyelerimizin destek açıklamaları arka arkaya geldi. Yapılan açıklamalarla toplam 55 meslek komitesindeki 105 meclis üyemiz yaptıkları destek açıklamalarıyla bizi ‘Başkan’ olarak görmek istediğini belirtti. Bu sayının yarına kadar daha da artacağına eminim. Değişim arzularını, bana ve ekibime destek vererek gösteren tüm meclis üyelerimize çok teşekkür ederim’ diye konuştu.Geçtiğimiz pazartesi günü Gaziemir Fuar İzmir’deki demokrasi şöleninin yarın da (cumartesi) devam edeceğini açıklayan Özgener, kentin ticari yaşamı için bir milat olacağına inandıklarını vurguladı. Adaylığı sürecinde binlerce İZTO üyesi ve yüze yakın sivil toplum örgütüyle bir araya geldiğini kaydeden Özgener, “Bu süreçte beni hiç yalnız bırakmayan, gittiğim her yerde ekibimi ve beni kucaklayan Oda üyelerimiz başta olmak üzere, kentimizin güzide sivil toplum örgütlerinin başkan ve yönetim kurulu üyelerine, ziyaret ettiğimiz çarşılardaki esnafımıza, yolda boynumuza sarılarak bizleri duygulandıran ve başarı dileyen İzmirlilere gönülden teşekkür ediyorum. Bu durum, bizim toplumun her kesimini kucakladığımızı, ilgisini çektiğimizi gösteriyor” ifadelerini kullandı.Değişimle birlikte kent ekonomisi ve yaşamında yeni bir sayfa açılacağını da sözlerine ekleyen Özgener, bu değişimi sağlayacak projeleri de hızla hayata geçireceklerini söyledi. Önceliğinin Oda’daki yönetim anlayışı olacağını kaydeden Özgener, ‘Bildiğiniz gibi adaylık sürecimde seçilmem halinde ilk işimin yönetim anlayışını değiştirmek olacağını söyledim. Eğer meclis üyelerimiz teveccüh gösterir ve ‘Başkan’ seçilirsem gerekli çalışmaları hızla başlatacağız. İnanıyorum ki, üyelerimiz değişim isteklerini başkanlık seçiminde de yineleyecekler ve Oda’mızı hep birlikte yönetip; hep birlikte kazanacağız’ diye konuştu.İZTO seçimlerinde eğer komite seçimlerinde 50 üye çıkarırsak kendi adaylarını çıkaracaklarını açıklayan Ortak Akıl Grubu’ndan ise 175 üyenin belirlendiği seçimlerden beri bir açıklama olmadı. Salih Özçiftçi ve CHP’nin kentteki sembol ismi Alaattin Yüksel’in başını çektiği Ortak Akıl Grubu’nun 15 üyesi olduğu ve o nedenle de herhangi bir açıklama yapmaktan çekindikleri iddia edilirken, grubun komite seçimlerinde hayal kırıklığı yaşadığı kulislerde de dillendiriliyor. Grup, meclis oluşmadan önce ‘50 kişiyi bulursak kendi adayımızı açıklarız’ noktasında bir çıkışa imza atmıştı ancak bu sayı çıkmayınca Demirtaş da adaylıktan çekildi. İktidarın seçimlerde Özgener’i desteklemesi nedeniyle grubun da Demirtaş’ı destekleyeceği iddialar arasındaydı. Bu süreç ise İzmir’deki iktidar CHP’nin kent ekonomisinde belirleyici olamadığı iddiaları beraberinde getiriyor.Kentte çok sayıda siyasi ve iş dünyası temsilcisinin sürece siyaset bulaştırılmasından rahatsız olduğu bilinmesine rağmen siyasi kanattan Özgener’e alanda en büyük desteğin AKP İzmir Milletvekili Atilla Kaya’dan geldiği iddia edildi. Diğer yandan odada geçmiş dönemde meclis başkanlığı yapmış olan ve önemli isimler arasında yer alan AKP Milletvekili Necip Kalkan’ın yakın çevresine, ‘iktidar desteği algısı yaratılıyor diye seçim alanına bile gitmedim’ dediği de ifade ediliyor. Bütün bunarla rağmen pazartesi gerçekleşen seçimlerde CHP İzmir Milletvekili Ali Yiğit ise iktidarın seçimlere karıştığını ve üyelere Özgener konusunda baskı yaptığını ifade etmişti.Tek aday olarak seçimlere girecek olan Özgener’in ise seçimi kazanması kesinleşirken gözler meclis başkanına çevrildi. Özgener’in meclis başkanı olarak düşündüğü ismin Selami Özpoyraz olduğu öne sürülürken İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde AKP Grup Başkanvekilliği görevini yürüten Bilal Doğan’ın olası bir meclis başkanlığı teklifine soğuk bakmayacağı da ifade ediliyor. Meclis başkanlığına adı geçen Selami Özpoyraz, ise şunları söyledi: Mahmut Bey bizi düşünmüş olabilir ama başka arkadaşlarımız da aday olduğu için tarafsız kalmasının doğru olacağını düşünüyorum. Kendisi de zaten tarafsız kalacağını ifade etti. Ancak meclis başkanlığını düşünüyorum ve adayım.9 Nisan pazartesi günü İZTO üyelerinin oylarıyla seçilen 175 meclis üyesi, 14 Nisan cumartesi günü Kordon’daki İzmir Ticaret Odası Meclis Salonu’nda bir araya geldi. Sabah 09:00’da başlayan oylama 14:00’te sona erecek. Başkan ve yönetim kurulu üyelerinin seçilmesinin ardından meclis başkanı da belirlenecek.