Dolar 6 liranın altına indi

Piyasalarda iyimser hava sürerken, dolar kuru 6 seviyesinin altına inerek yeni güne 5,97'den, euro kuru ise 6,95 TL'den başladı

Merkez Bankası'nın faiz arttırmasında sonra, Başkan Erdoğan'ın Almanya ziyaretinden olumlu beklentiler ve bankacılık sektöründeki önemli gelişmeler, piyasalardaki iyimser havayı sürdürdü ve dolar kuru yeni güne 5,97 TL'den, euro ise 6,95 liradan başladı.

Merkez Bankası'nın 6.25 puanlık sert faiz artışının ardından, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ve Almanya ziyaretlerinden olumlu beklentiler ve bankacılık sektörüne ilişkin artan iyimserlikle, döviz kuru geriledi.

İstanbul Kapalıçarşı'da 5,97 liradan alınan dolar 5,97 liradan, 6,95 liradan alınan euro ise 6,95 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 5,99 liradan, euro ise 7,02 liradan satılmıştı.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, yüzde 0.02 düşüşle 94.59 seviyesinde bulunuyor.