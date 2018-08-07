Dolar aldı başını gidiyor!

Dövizler erken işlemlerde yükselişe devam etti, dolar 5.3824, euro 6.2269 ve sterlin 6.9715 liranın üzerine çıktı.

Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 5.2335 ve en yüksek 5.3824 lirayı gördükten sonra 5.23 – 5.24 lira,

- euro en düşük 6.0466 ve en yüksek 6.2269 lirayı gördükten sonra 6.04 – 6.05 lira,

- sterlin en düşük 6.7684 lira ve en yüksek 6.9715 lirayı gördükten sonra 6.77 – 6.78 lira aralığında işlem görüyor.

DOLAR endeksi yüzde 0.01 düşüşle 95.35 düzeyine çekildi.

EURO/DOLAR, yüzde 0.02 artışla 1.1556 düzeyine geriledi.