Dolar güne yükselişle başladı!

Hükümetin Orta Vadeli Program (OVP) açıklaması öncesinde, Borsa İstanbul güne yükselişle başlarken, döviz kurları yükseldi

Merkez Bankası'nın bir önceki hafta politika faizini 6.25 puan artışla, yüzde 17.75'ten yüzde 24'e yükseltmesinin ardından, dolar 6.0137 liraya, euro 7.0077 liraya sterlin de 7.8692 liraya kadar gerilemişti.

Bir önceki günü yüzde 0.43 düşüşle 94 bin 348 puandan kapatan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), yeni güne yüzde 0.41 artışla 94 bin 735 puandan başladı.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 0.62 artışla 98 bin 767 puanda.

10 yıllık devlet tahvillerinde getiri 1.77 artışla yüzde 18.97 düzeyine yükseldi.

Erken işlemlerde;

- en yüksek 6.3795 lira ve en düşük 6.3056 lirayı gören dolar, 6.33 - 6.36 lira aralığında,

- en yüksek 7.4734 lira ve en düşük 7.3599 lirayı gören euro, 7.43 - 7.44 lira aralığında,

- en yüksek 8.4013 lira ve en düşük 8.2883 lirayı gören sterlin, 8.35 - 8.36 lira aralığında hareket ediyor.

DOLAR endeksi yüzde 0.06 düşüşle 94.44 düzeyine geriledi.

EURO/DOLAR paritesi yüzde 0.15 artışla 1.1701 düzeyinde.

İş Yatırım’ın “Hava sertleşiyor…” başlıklı günlük piyasa bülteninde ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının sertleştiği belirtildi ve şu değerlendirmeler yapıldı:

“Trump yönetimi 200 milyar dolarlık Çin ürününe 24 Eylül itibariyle yüzde 10 gümrük vergisi uygulayacağını ve bu oranı 2019 başından itibaren yüzde 25’e çıkaracağını açıkladı.

“Eğer Çin misilleme yaparsa 267 milyar dolarlık Çin ürününe daha ilave yaptırım uygulanacağı vurgulandı.

“Açıklama sonrası Wall Street değer kaybederken Çin hisse senetlerinde dipten dönme cabaları görülüyor.

“Dünya borsalarındaki satışlar ve Türk lirasında görülen değer kaybına paralel Borsa İstanbul’da satıcılı bir açılış bekliyoruz.

“Faiz artışının lirada yarattığı olumlu etki kaybolmaya başladı. Döviz borcu fazla olan şirketler ve banka hisseleri endekse göre daha zayıf seyretmeye devam edebilir.

“Günün önemli beklentisi, hükümetin Orta Vadeli Program'da bankaların elindeki takipteki alacakları satın alıp bir banka altında yeniden yapılandırma planı açıklaması.

“Kur şokunun banka bilançolarında yaratacağı bozulmayı engelleyecek bu plan düzgün uygulanabilirse bankaların yurtdışı borçlanma kanallarını rahatlatabilir ve Türkiye varlıklarındaki risk primini düşürebilir.”