Dolar yeni haftaya yükselişle başladı

ABD ile süren gerilimlere paralel bir önceki hafta güçlü yükselen dövizler, haftaya erken işlemlerde artışla başladı

Dolar yeni haftaya yükselişle başladı
13 Ağustos 2018 Pazartesi 09:30

Bir önceki hafta, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıklamalarıyla gerileyen dövizler ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’ye uygulanan alüminyum ve çelik gümrük vergilerini iki katına çıkarma talimatı verdiğini duyurmasıyla tarihi rekor seviyelere yükselmişti.

Erken işlemlerde ;

- dolar en düşük 6.4461 ve en yüksek 7.1105 lirayı gördükten sonra 6.64 - 6.65 lira aralığında,

- euro en düşük 7.3617 ve en yüksek 8.1253 lirayı gördükten sonra 7.59 – 7.60 lira aralığında,

- sterlin en düşük 8.2296 lira ve en yüksek 9.0646 lirayı gördükten sonra 8.50 – 8.51, lira aralığında işlem görüyor.


Kaynak: DHA
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