Dolarını bozduran altın aldı, altın ithalatı patladı

Dolardaki tırmanış sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşlara doları bozdurma çağrısında bulunmuştu. Bu çağrı altın ithalatını patlattı

Dolardaki önlenemez yükseliş piyasalarda sıkıntıya neden olmuş bunun üzerine de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşlara dolarlarını bozdurma çağrısı yapmıştı. Daha sonra da 'dövizini sat, altın al' kampanyası başlatıldı. Bu kampanyanın etkisiyle aralık ayında altın ithalatının arttığı öğrenildi. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasından alınan verilere göre, altın ithalatı Aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 688 artışla 36.7 tona fırladı ve 2016 yılının tamamındaki altın ithalatı yüzde 118 artışla 106.19 tona yükseldi ve aylık bazda 2014 yılı Kasım ayındaki 47.1 tondan sonra en yüksek ithalat miktarına ulaşılmış oldu.



Aralık ayındaki altın ithalatının parasal değeri de, 2015 Aralık’taki 376 milyon dolardan, yüzde 332 artışla 1 milyar 645 milyon dolara tırmandı.