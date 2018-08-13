Dolarını bozdurmak isteyen döviz bürosuna koştu

Doların yükselişiyle beraber döviz bürosu önlerinde insan kalabalığı oluşmaya başladı. Gün içinde onlarca kişi dolarlarını bozdurmak için sıraya girdi

Burcu Özkan/Süleyman Gülen- Yaşanan ekonomik kriz ve dolardaki fiyat dalgalanmaları ülke ekonomisi kadar vatandaşın cebini, işletmecinin de sermayesini etkiledi. Tüm bu yaşananlardan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla beraber birçok vatandaş dolar bozdurmak için sıraya girdi.

Haber Ekspres olarak dolar bozdurmaya gelen vatandaşlarla yaptığımız röportajlarda gördük ki, içinde bulunduğumuz ekonomik kriz ülkenin tüm kesimini derinden etkiliyor ve zamanla düzelmesi umut ediliyor.

Ülkemizde dakikalar içinde Dolar ve Euro artışlarının ekonomimize zarar vereceğini düşünen insanlar, daha çok artacağını ve bu durumun korkutucu olduğunu belirttiler.